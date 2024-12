Moins de pleurs et plus d’action, le plan de l’ASSE dévoilé

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L'AS Saint-Etienne a très mal terminé son année 2024, mais la prise de parole d'Ivan Gazidis annonce la couleur pour le mois de janvier et le mercato.

Largement défait face à l’Olympique de Marseille, l’AS Saint-Etienne n’aura pas eu le droit de rêver en Coupe de France. Dès les 32e de finale, c’est direction la porte et il n’y aura donc que le maintien pour sauver la saison des Verts. La Ligue 1 a pour le moment donner un premier verdict à la trêve, et si Olivier Dall’Oglio a sauté, c’est que la satisfaction n’est pas au rendez-vous. Le mercato jugé comme décevant et trop excentrique de l’ASSE n’a pas convaincu et les critiques ont déjà commencé à fuser concernant les nouveaux propriétaires. De quoi provoquer la prise de parole assez rare d’Ivan Gazidis, le président sud-africain du club du Forez et pour qui les orientations prises dès l’été dernier sont bonnes, même s’il faut désormais les concrétiser avec le nouvel entraineur, Eirik Horneland.

🔚 À dix durant 70 minutes, les Verts sortent de la @CoupedeFrance. pic.twitter.com/lq8lyPMLlJ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 22, 2024

Le dirigeant stéphanois ne remet donc pas les premiers investissements en cause, et assure que tout est fait pour que les Verts s’installent confortablement en Ligue 1 dans les années à venir. « Nous avons fait beaucoup d'investissements et nous allons continuer dans cette voie. Nous voulons que Saint-Étienne retrouve sa place parmi les meilleurs clubs du football français. Cela ne se fera pas en six mois. Les premiers mois nous ont permis de comprendre le contexte, d'apprendre et d'écouter. Maintenant, nous entrons dans la phase d’action. La priorité est de rester en Ligue 1 cette saison, mais nous devons aussi construire des bases solides pour avoir du succès dans deux, trois, voire cinq ans. Bien sûr, nous sommes ouverts à l'idée d'améliorer l'équipe. Après les urgences de l'été, nous comprenons mieux nos besoins aujourd'hui. Nous continuerons à investir intelligemment pour aller de l’avant », a livré Ivan Gazidis au micro de BeIN Sports, avant de calmer tous ceux qui estimaient la formation stéphanoise trop jeune pour lutter avec ses adversaires en Ligue 1.

« Je pense qu'il y a eu des critiques sur le manque d'expérience et la jeunesse de l'équipe, mais ce n'est pas justifié. Plusieurs équipes ont des effectifs plus jeunes et moins expérimentés que nous. Nos joueurs ont les bonnes qualités. Il faut simplement leur offrir un système de jeu qui leur permette de s'exprimer pleinement », a fermement fait comprendre le président de l’ASSE, pour qui il serait bon d’arrêter de se plaindre, et de trouver le moyen de bien faire jouer les joueurs achetés par ses soins. Dont acte en 2025 ?