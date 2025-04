La réponse fracassante de l'OL à André Onana

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Avant le match entre l’OL et Manchester United, le gardien camerounais André Onana avait lancé les hostilités avec un tacle à l’encontre des joueurs lyonnais. La réponse de Nemanja Matic ne s’est pas faite attendre.

« Je pense que nous sommes meilleurs qu’eux, nous devons juste aller là-bas et montrer qui nous sommes. Si nous y allons avec une mentalité de gagnants, si nous sommes concentrés, si nous restons compacts et solidaires et si nous suivons le plan de jeu, nous gagnerons le match ». Avant de rencontrer l’OL en Europa League ce jeudi, le gardien mancunien André Onana n’a aucune pression. Un discours qui a étonné, tant Manchester United vit une saison difficile et ne peut pas vraiment faire preuve d’une telle assurance. Mais pour le portier camerounais, il n’y a pas grand chose à craindre avant de se rendre à Lyon ce jeudi en quart de finale aller de l’Europa League. Les propos d’André Onana ne sont toutefois pas tombés dans l’oreille d’un sourd à l’OL, où Nemanja Matic a répondu avec piquant à l’ancien gardien de l’Ajax Amsterdam.

Nemanja Matic dézingue André Onana

« Il faut avoir de la confiance pour dire ça. C’est bien Onana qui a dit ça ? Je respecte tout le monde… mais lorsqu’on est un des plus mauvais gardiens de Manchester United, il faut faire attention à ce qu’on dit. Si c’était David De Gea, Peter Schmeichel ou Edwin van der Sar qui avait dit ça, je me poserais des questions. Mais quand on est statistiquement l’un des pires gardiens de l’histoire moderne de Manchester United…Il faut accomplir des actes avant de parler » a lancé l’international serbe de l’OL, dont la réponse à André Onana risque de faire énormément réagir en Angleterre. Les caméras seront en tout cas braquées sur le gardien camerounais jeudi soir au Groupama Stadium et nul doute que s’il se troue, André Onana sera moqué par tout le stade et pas uniquement, après ses propos qui ressemblaient tout de même à un peu de provocation avant de se rendre dans la capitale des Gaules.