Un tir un but, la chanson qui ne fait pas rire l'ASSE

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

La situation délicate de l’AS Saint-Etienne a de quoi faire rire les observateurs du football français qui ne sont pas supporters des Verts. C’est par exemple le cas de Julien Cazarre qui tourne en dérision l’effectif stéphanois dans une parodie musicale.

Deuxième pire attaque et deuxième pire défense de Ligue 1 au coup d’envoi de la 23ᵉ journée de championnat de la saison, l’AS Saint-Etienne inquiète grandement ses supporters. Ces derniers espéraient largement mieux au moment de la remontée en Ligue 1 à l’issue de la saison dernière, autant qu’avec la vente tant attendue de leur club de cœur à des riches investisseurs. Toutefois, le rêve s’est rapidement transformé en cauchemar. Tandis que les fans des Verts enragent et pleurent de voir leur club être balayé tous les week-ends, d’autres préfèrent en rire. C’est notamment le cas de Julien Cazarre, connu pour tourner facilement en dérision certaines situations du football français. Celle de l’ASSE n’y échappe pas.

« Larsonneur, c’est but à chaque tir »

L’ASSE le vire, il dénonce une belle erreur https://t.co/4oEayepwDZ — Foot01.com (@Foot01_com) February 20, 2025

De plus en plus critiqué, Gautier Larsonneur perd progressivement du crédit aux yeux de sa direction, laquelle cherche déjà à lui trouver un remplaçant. En attendant, il fait surtout l’objet d’une parodie de Julien Cazarre diffusée sur la chaîne Youtube de Winamax. « Larsonneur, c’est pas une passoire, mais on va pas se mentir, c’est but à chaque tir », chantonne l’ancien humoriste de Canal+ sur l’air de « Last Christmas » du duo Wham!. Le gardien de but stéphanois n’est d’ailleurs pas le seul à faire les frais de cette parodie. « Maçon, Cornud, Briançon, en défense ça file des frissons », continue Cazarre.

Dans la suite de sa parodie, il comparera la situation de l’ASSE en Ligue 1 à celle du Paris Saint-Germain en Ligue des champions en reprenant la fameuse réplique de Jean-Claude Dusse dans « Les Bronzés font du ski ». « Stéphanois avec le maintien, t’es comme le Parisien en Ligue des champions. Tu peux pas tout miser sur ta technique. Oublie que t’as aucune chance. Vas-y fonce, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher », conclut l’humoriste en rigolant. Les intéressés apprécieront.