La révolution de l'ASSE, c'est pour cet été

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne est plus que jamais à la lutte pour son maintien cette saison en Ligue 1. Mais déjà, la direction des Verts a des profils en tête pour venir renforcer le club l'été prochain lors du marché des transferts.

Les fans et observateurs de l'AS Saint-Etienne retiennent leur souffle en cette fin de saison en Ligue 1. Les Stéphanois sont encore très loin d'être sauvés et vont devoir redoubler d'efforts pour assurer leur avenir dans l'élite. Descendre en Ligue 2 serait un coup dur, alors que le club du Forez a changé de projet. D'ailleurs, la nouvelle direction de l'AS Saint-Etienne est déjà au travail pour renforcer l'effectif. Et les chantiers ne manquent pas pour les Verts.

L'AS Saint-Etienne aura pas mal de travail

Selon les informations de Peuple Vert, l'ASSE veut dans un premier temps sécuriser l'avenir de certains joueurs importants. Sainté veut notamment garder Benjamin Bouchouari (23 ans) et Pierre Ekwah (23 ans). Deux joueurs qui ont la cote et qui ne manqueront pas d'offres s'ils n'arrivent pas à trouver un accord avec Saint-Etienne. De plus, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard devront sceller le sort des joueurs en fin de contrat. En l'état actuel des choses, Boubacar Fall, Yunis Abdelhamid, Louis Mouton, Ibrahima Wadji, Léo Pétrot et Yvann Maçon voient leur bail expirer en juin prochain. Irvin Cardona, Maxime Bernauer et Pierre Ekwah sont eux prêtés. De quoi imaginer un gros mercato estival en préparation à tous les niveaux. Chose positive, le fait que l'ASSE ait sécurisé l'avenir de certains de ses attaquants. Djylian N’Guessan (16 ans) est lié jusqu’en 2027. Ben Old (22 ans), Augustine Boakye (24 ans), Zuriko Davitashvili (24 ans) et Lucas Stassin (20 ans) le sont eux jusqu’en 2028. Reste à savoir s'ils souhaiteront évoluer en Ligue 2 en cas de descente...