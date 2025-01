L'ASSE se fait envoyer balader pour sa priorité du mercato

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

En quête d’un renfort en défense centrale durant ce mercato d’hiver, Saint-Etienne est très intéressé par Sadibou Sané. Mais le FC Metz n’a aucunement l’intention de faire partir son roc sénégalais au mois de janvier.

Malgré les déclarations d’Eirik Horneland, qui a expliqué que le mercato serait calme cet hiver à Saint-Etienne, les dirigeants foréziens ont bien l’intention d’apporter quelques renforts à l’entraîneur norvégien. L’idée est de recruter au minimum un joueur par ligne. En attaque, la priorité se nomme Irvin Cardona et les négociations avancent dans le bon sens pour le retour du buteur de 27 ans. Dans le secteur défensif, la piste Sadibou Sané a récemment été révélée.

Le profil du défenseur central sénégalais de 20 ans a tout pour plaire aux nouveaux patrons de l’ASSE puisqu’il s’agit d’un jeune joueur prometteur à faire éclore et qui pourrait ensuite être revendu au prix fort. Eirik Horneland a validé cette piste, mais il sera très difficile de faire plier le FC Metz dans ce dossier. A en croire les informations du compte insider Culture Grenat, l’actuel 4e de la Ligue 2 n’a aucunement l’intention de vendre son meilleur défenseur central en cours de saison alors que l’équipe de Stéphane Le Mignan vise la montée en Ligue 1.

Metz veut garder Sadibou Sané cet hiver

Comme pour Matthieu Udol, pisté par l’ASSE l’été dernier, les Verts devraient donc se heurter au refus des Grenats. Le Stade Rennais était également intéressé par le profil de Sadibou Sané et il sera maintenant intéressant de voir si la force de frappe des Bretons sur le plan financier est susceptible de changer la donne et de convaincre le FC Metz de s’asseoir à la table des négociations. Quoi qu’il en soit, entre la concurrence d’un club de Ligue 1 plus riche et la position du FC Metz, ce dossier semble perdu d’avance pour l’ASSE même si les Verts continuent d’être attentifs, dans le cas où la porte viendrait miraculeusement à s’ouvrir pour recruter Sadibou Sané au mois de janvier.