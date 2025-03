L'ASSE, une défaite et c'est la Ligue 2

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne se déplace au Stade Océane du Havre. Au regard du classement des deux équipes, c’est très certainement le match qui pourrait enterrer les espoirs de maintien pour les Verts.

L’AS Saint-Etienne jouera très gros lors de la prochaine journée de championnat. Le retour des Verts en Ligue 1 ne s’est pas du tout passé comme prévu. Arrivés avec un nouvel investisseur à leur tête, les Stéphanois croyaient pouvoir de nouveau s’implanter durablement dans l’élite du football français. Force est de constater, quelques mois plus tard, que la mayonnaise n’a pas pris. A tel point qu’on se demande si le club forézien a les moyens suffisants pour se maintenir en première division. Avec seulement 19 points, les hommes d’Eirik Horneland jouent définitivement pour éviter la relégation. Trois points les séparent de la première place non relégable occupée par le Stade de Reims. C’est donc dans ces conditions que l’ASSE se déplace au Havre pour la 25e journée de championnat. Un match couperet entre deux équipes proches de retrouver l’antichambre de l’élite.

L’ASSE vers la Ligue 2

Un pied en Ligue 2, l’ASSE marque l’histoire https://t.co/mxTY0EKOU9 — Foot01.com (@Foot01_com) March 1, 2025

« Les deux déplacements au Havre et à Montpellier sont hyper importants. Les Verts seront face à leur destin. Ils n’ont plus le choix. Si on perd dimanche, on aura déjà un pied en L2. Je continue de penser qu’Horneland n’a pas les joueurs pour jouer comme il le fait, qu’on devrait plutôt contrer au lieu de chercher à avoir la possession vu qu’on est faible techniquement, mais je me dis que ça peut finir par payer. Le Havre, ce n’est ni Nice, ni Marseille, ni Paris. C’est une équipe à notre portée. On n’a pris que deux points à l’extérieur, mais eux ils ont perdu 10 matches sur 12 à domicile », a déclaré Adrien Ponsard, consultant pour But! Football Club et ancien joueur de l’AS Saint-Etienne. Il ne fait aucun doute qu’en cas de contreperformance face au Havre, voire aussi contre Montpellier, la tombe sera déjà creusée.