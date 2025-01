ASSE ‍: Loïc Perrin en grand danger

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

La direction de l’AS Saint-Etienne souhaite faire un changement majeur dans son organigramme. La première victime pourrait être Loïc Perrin, prochainement remplacé par un nouveau directeur sportif.

La première moitié de saison de l’AS Saint-Etienne a largement alerté la direction sur les problèmes du club. Sportivement, la logique est claire. Après avoir terminé deuxième pire attaque et deuxième pire défense de Ligue 1 au coup de sifflet final de la phase aller du championnat, les Verts n’ont plus d’autres choix que d’ouvrir de gros chantiers. Si des joueurs vont faire leur arrivée, et d’autres vont quitter le Forez, Loïc Perrin est, lui aussi, visé. Son manque d’expérience et son réseau moindre par rapport à la concurrence pourraient finir par lui coûter sa place.

Loïc Perrin out, un nouveau DS en approche

ASSE : Les Verts surveillent un crack belge https://t.co/CE9K6xLqzd — Foot01.com (@Foot01_com) January 7, 2025

Selon les informations de Foot sur 7, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne songent à se séparer de Loïc Perrin. Du moins, à l’ôter de sa fonction de directeur sportif du club, qu’il occupe depuis décembre 2021. Pour donner un nouveau souffle à leur entreprise, les nouveaux propriétaires du club stéphanois veulent renforcer leur organigramme en allant chercher une pointure au poste de directeur sportif. Ces derniers souhaitent trouver quelqu’un qui possède un réseau beaucoup plus important que celui de Loïc Perrin.

Kilmer Group ne cache donc plus sa volonté de refaire de l’AS Saint-Etienne une référence du football français en professionnalisant toujours plus le club. Avec un nouveau directeur sportif nommé, les Canadiens espèrent pouvoir bénéficier de meilleurs recrutements et donc, a fortiori, d’une équipe plus performante. Que les supporters stéphanois soufflent toutefois : s’il quitte sa fonction actuelle, Loïc Perrin ne devrait pas pour autant quitter les Verts. Les investisseurs canadiens ont bien conscience de l’importance d’avoir une légende du club au sein de son organigramme.