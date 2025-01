ASSE ‍: Romeyer espionne les Verts, Kilmer n'en peut plus

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

S’il n’est plus le propriétaire de l’AS Saint-Etienne depuis l’été dernier, Roland Romeyer a du mal à se détacher de son club de cœur. Des intrusions non planifiées au centre d’entrainement des Verts ont fini par mettre les nouveaux propriétaires en rogne.

La longue histoire d’amour entre Roland Romeyer et l’AS Saint-Etienne a du mal à prendre fin, plusieurs mois après la vente de ses parts à Kilmer Sports. Toujours actionnaire minoritaire de la holding propriétaire du club, l’ancien dirigeant est à l’origine de tensions au centre d'entrainement des Verts. En effet, comme l’indique L’Equipe, Romeyer a longtemps continué de se rendre régulièrement à l’Etrat pour discuter avec ses anciens collaborateurs et salariés. Si ces derniers avaient l’air d’apprécier sa présence, les représentants de Kilmer Sports, quant à eux, en ont rapidement eu assez. Au point d’interdire l’accès au centre d'entrainement à celui qui a codétenu Saint-Etienne entre 2006 et 2024.

Roland Romeyer a perdu son badge

Ce 2008 qui peut sauver l'ASSE https://t.co/CDHi0m6eXO — Foot01.com (@Foot01_com) January 23, 2025

Selon les informations du quotidien sportif français, Roland Romeyer n’a officiellement plus de badge d’accès au centre d'entrainement ni de télécommande pour ouvrir le portail à l’entrée. L’ancien dirigeant venait trop souvent sans prévenir au goût de la nouvelle direction de l’AS Saint-Etienne, laquelle n’a pas hésité à lui adresser un rappel à l’ordre. Depuis octobre 2024, Romeyer ne peut donc plus se rendre à l’Etrat sans y avoir été invité au préalable par Ivan Gazidis.

Les représentants de Kilmer veulent rompre les liens symboliques qui les unissent avec l’ancien dirigeant stéphanois. Une telle décision a notamment été prise à cause des critiques de Romeyer à l’égard du groupe canadien. Ces légères véhémences, bien que discrètes, ont été mal perçues par Kilmer qui a pris une décision radicale. L’ancien président du Directoire risque même de perdre définitivement son rôle au sein du club puisque les élections à la présidence de l’association ASSE Cœur-Vert ont lieu l’année prochaine. L’occasion rêvée pour Kilmer de se séparer définitivement de Roland Romeyer.