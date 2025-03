ASSE ‍: Agressé à la sortie du stade, Batubinsika porte plainte

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Frappé au visage à la sortie du stade Geoffroy-Guichard samedi après la défaite de l’ASSE contre Nice, le défenseur Dylan Batubinsika a décidé de porter plainte comme le révèle le club stéphanois dans un communiqué.

« Victime d’une agression à sa sortie du stade Geoffroy-Guichard le samedi 1er mars, Dylan Batubinsika a porté plainte ce mercredi 5 mars. L’AS Saint-Étienne condamne cet acte intolérable et apporte tout son soutien à son défenseur. De plus, le club a décidé de se porter partie civile lorsqu’une procédure judiciaire sera ouverte. L’AS Saint-Étienne tient à affirmer son engagement contre toute forme de violence. Le football est un sport qui doit rassembler autour de valeurs d’unité et de fraternité. En toutes circonstances, le club agira fermement pour protéger ses salariés » a publié le club de l’ASSE dans un communiqué officiel ce jeudi.