ASSE ‍: Romain Molina tabasse les nouveaux dirigeants

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Dans une récente vidéo, Romain Molina dresse un bilan des clubs de Ligue 1 à la mi-saison. L’occasion pour lui de donner un coup de pied dans la fourmilière en s'en prenant à la direction de l'AS Saint-Etienne.

Après une première moitié d'exercice plus que délicate, l’AS Saint-Etienne est de nouveau dans une situation qui ne fait plus rêver. En quittant la Ligue 2 après deux saisons, les Verts changeaient également de propriétaires. Deux excellentes nouvelles avant le mercato estival qui laissaient penser que les supporters se régaleraient pour leur retour en Ligue 1.

Mais après ces premiers mois passés dans l’élite du football français, le cauchemar a rapidement remplacé le rêve. Les Stéphanois occupent actuellement la place de barragiste en étant la deuxième pire défense et la deuxième pire attaque du championnat. De quoi largement inquiéter pour la seconde partie de saison et, surtout, donner du grain à moudre à Romain Molina, lequel va même jusqu’à dire que les nouveaux propriétaires forment l'une des pires directions de l’ASSE.

« Tu mets 20 briques cet été pour être relégable là ? »

ASSE : Le nouveau patron inquiète déjà Saint-Etienne https://t.co/KucyfWg8lA — Foot01.com (@Foot01_com) December 26, 2024

« Saint-Étienne, c’est le seul club qui a vraiment mis de l’argent en bas de tableau. C’est vrai qu’ils ont mis 20 millions d’euros cet été, ah bah oui bien joué. Mais bon les propriétaires à Saint-Étienne, ils ne viennent jamais parce que bon ils ont des inconvénients, il y a peut-être aussi des choses personnelles… Mais ils croyaient quoi ? Ils croyaient qu’en venant une fois ou deux à Saint-Étienne ça allait le faire alors que c’est une des pires directions depuis des années ? On ne change rien, on ne fait pas le nettoyage, et tu mets 20 briques cet été pour être relégable là ? Mais c’est honteux. Mais heureusement que tu as le public, heureusement que tu as Geoffroy-Guichard », a lâché Romain Molina dans une vidéo bilan de mi-saison des clubs de Ligue 1. Le journaliste n’est pas tendre avec Kilmer Sports et Ivan Gazidis, qu’il pense incapables de tenir un club de ce standing. Des révélations qui ne vont pas rassurer les supporters qui préfèreraient retrouver un peu de stabilité avec l’arrivée de leur nouvel entraineur.