ASSE ‍: Eirik Horneland lâché par sa direction

Par Corentin Facy

La situation est alarmante à Saint-Etienne, où les limites de l’effectif ne permettent pas à Eirik Horneland d’obtenir les résultats espérés. Le match à Marseille, largement perdu (1-5), n’arrange rien.

Début 2025, les supporters de l’AS Saint-Etienne avaient retrouvé espoir grâce à Eirik Horneland, nommé en lieu et place d’Olivier Dall’Oglio. Pour son premier match à la tête des Verts, l’entraîneur norvégien s’était imposé mais depuis, l’ASSE n’a plus remporté le moindre match. Les claques se succèdent pour le club forézien et la dernière en date, ce samedi après-midi à Marseille avec cinq buts encaissés, prouve à quel point l’effectif n’est pas au niveau de la Ligue 1. Mais dans ce moment complexe, aucun dirigeant ne prend la parole dans la presse pour venir à la rescousse d’Eirik Horneland, ce que regrette amèrement Patrick Guillou. Dans sa chronique pour Le Progrès, le consultant se désole de voir le coach stéphanois ainsi lâché par sa direction.

Eirik Horneland « seul au feu » à l'ASSE

« L’ASSE devient une formidable machine à broyer ses entraîneurs. Inutile de rappeler toutes les stats d’Eirik Horneland. Pointer les 0,71 point/match depuis sa prise de fonction serait simpliste. Le miracle des loups n’a pas eu lieu. La solitude du coach devant les médias existe » regrette le consultant de BeInSports avant de poursuivre. « Comme pour ses prédécesseurs (Olivier Dall’Oglio et Laurent Batlles), il affronte seul les questions qui fâchent. Aucun paratonnerre ni paravent pour le protéger. Par la force des choses, il adapte désormais son discours pour rester crédible. Seul au feu, il perd de sa fraîcheur. Qui pour expliquer le mercato hivernal ? Qui pour incarner la politique générale du club au quotidien ? Finalement, c’est quoi le projet ? » s’interroge Patrick Guillou, de plus en plus pessimiste pour l’avenir de l’ASSE et qui se demande si Eirik Horneland peut réussir à sauver Saint-Etienne, seul contre tous. Au vu du niveau affiché par l’effectif ces dernières semaines, ce serait une véritable prouesse.