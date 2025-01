L'ASSE a trouvé un colossal remplaçant pour Larsonneur

L'AS Saint-Etienne est déterminé à sauver sa place en Ligue 1 et pour cela les Verts veulent profiter du mercato pour se renforcer. Y compris au poste de gardien de but.

Gautier Larsonneur a largement contribué à la montée de l'ASSE en L1, le gardien de but réussissant des matchs colossaux dans le money time. Mais cette saison, le portier stéphanois se heurte à la réalité de la Ligue 1 et nombreux sont les supporters stéphanois à se demander si l'heure n'est pas venue pour leur club de changer de gardien. A en croire le média spécialisé Markaj News, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne pensent à Diant Ramaj pour remplacer Larsonneur lors de ce mercato. Et le moins que l'on puisse dire est que Diant Ramaj n'est pas n'importe qui. En effet, le portier de 23 ans a brillé sous les couleurs de Francfort avant de rejoindre l'Ajax Amsterdam pour 5 millions d'euros lors du mercato d'été 2023.

🚨EXCLUSIVE🚨



Ajax goalkeeper, Diant Ramaj 🇦🇱🇩🇪, is currently on the shortlist for two Ligue 1 🇫🇷 clubs. 💫



Brest and Saint-Étienne are in the market for the 23 year-old goalkeeper according to our sources. 🧤



A loan with a possible option to buy is the most likely case in… pic.twitter.com/8jxtsYDQQN