ASSE ‍: Deux énormes coups durs pour les Verts

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Dans l'attente de la décision de la commission de discipline de la LFP concernant le résultat du match contre Montpellier, l'AS Saint-Etienne a appris une très mauvaise nouvelle.

Si les gendarmes du football professionnel donnent match gagné aux Verts, cela aura un effet très positif pour l'ASSE, qui dépassera Le Havre et deviendra barragiste en Ligue 1. Mais même ces trois points ne suffiront pas au maintien, et Eirik Horneland le sait, l'AS Saint-Etienne va devoir se battre jusqu'à l'ultime journée du championnat pour se sauver. Alors que son équipe va devoir affronter de grosses cylindrées, à commencer par le PSG après la trêve internationale, l'entraîneur a appris qu'il allait devoir se passer de deux joueurs clés pendant plusieurs semaines. Alors que le sprint final est lancé et que Sainté veut sauver sa peau en L1, l'ASSE devra se passer d'Augustine Boakye, l'ailier stéphanois et d'Aïmen Moueffek, qui devait être titulaire et s'est blessé juste avant la rencontre.

L'ASSE privée de deux joueurs pour le sprint final

Se confiant au site spécialisé EnVertEtContreTous, Eirik Horneland a fait le point sur ces deux joueurs qui vont manquer plusieurs matchs de Championnat. « Boakye s'est malheureusement blessé lors de l'entrainement. Une blessure plutôt importante puisqu'il manquera les six prochaines semaines avec nous je pense. Ce n'est pas une bonne nouvelle mais c'est le football. Pour Moueffek, je pense que ça prendra deux ou trois semaines », a précisé l'entraîneur norvégien de l'AS Saint-Etienne, forcément contrarié de perdre ces deux joueurs au moment où il a besoin de toutes ses forces vives. Seul avantage concernant Moueffek, la pause internationale lui permet de ne probablement manquer qu'un ou deux matchs, dont celui face au Paris Saint-Germain.