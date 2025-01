L'ASSE a trois armes pour se maintenir

Dans : ASSE.

L’inquiétude est de mise pour l’ASSE à l’aube de cette année 2025. Après une première partie de saison laborieuse, les Verts vont trembler jusqu’au bout pour leur maintien en Ligue 1.

Au moment de racheter l’AS Saint-Etienne, le nouveau propriétaire Kilmer Sports pensait certainement qu’il serait beaucoup plus aisé de se maintenir en Ligue 1. Plusieurs joueurs ont été recrutés l’été dernier et dans le Forez, on était plutôt confiant à l’idée que cela suffise pour assurer une place au minimum dans le ventre mou du championnat sans trembler. La première partie de saison a été beaucoup plus difficile que prévue. L’ASSE est seulement 16e après 15 journées et Olivier Dall’Oglio a fait les frais de ce mauvais départ. Mais pour Le Progrès, le club stéphanois a au moins trois raisons d’espérer se maintenir en Ligue 1 à l’issue de la saison 2024-2025.

La première n’est pas vraiment glorieuse mais elle a le mérite d’exister et de donner de l’espoir aux Verts, il s’agit de la faiblesse abyssale de ses concurrents. Montpellier, Le Havre, Angers ou encore Nantes sont au moins autant en difficulté que l’ASSE, qui ne compte d’ailleurs qu’un point de retard sur Nantes, actuel 14e. Une bonne nouvelle pour le club stéphanois, qui va par ailleurs pouvoir compter sur la nomination d’un entraîneur tout frais tout neuf en la personne d’Eirik Horneland, nommé en lieu et place d’Olivier Dall’Oglio. Le coach norvégien est la deuxième bonne raison de croire à un renouveau de Saint-Etienne en seconde partie de saison selon le quotidien régional, qui cite enfin comme troisième argument de taille l’effectif des Verts qui va sérieusement évoluer en seconde partie de saison.

Eirik Horneland va récupérer des joueurs

Et il n’est pas ici question de parler de mercato mais de joueurs sur le retour après avoir manqué plusieurs semaines pour blessure. Les retours progressifs de Ben Old, Anthony Briançon, Thomas Monconduit, Yvann Maçon, Mickaël Nadé, Augustine Boakye ou encore Ibrahima Wadji vont permettre au staff stéphanois d’avoir plus de choix et de composer chaque week-end une équipe plus compétitive. De quoi espérer un maintien plus serein ? Il y a en tout cas des raisons d’y croire. Ce sont maintenant à Eirik Horneland et aux joueurs de l’ASSE de mettre les ingrédients pour emmener avec eux le peuple stéphanois dans cette aventure en 2025.