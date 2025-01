Son mercato lancé, l’ASSE va empiler les recrues

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Après une première partie de saison inquiétante, l’AS Saint-Etienne espère se renforcer pendant le mercato hivernal. Plusieurs recrues pourraient s’ajouter à l’effectif du nouvel entraîneur Eirik Horneland.

Le mercato de l’AS Saint-Etienne pourrait bientôt s’accélérer. Forcément inquiète après la première partie de saison insuffisante, la direction stéphanoise ne se contentera pas d’un changement d’entraîneur. L’effectif du nouveau coach Eirik Horneland, moins armé que certains concurrents, a besoin de renforts pour bien figurer dans la course au maintien en Ligue 1. Il ne serait pas étonnant que le propriétaire Kilmer Sports Ventures mette la main à la poche. Les dépenses pourraient commencer avec le retour d’Irvin Cardona.

L'ASSE fait revenir son héros en attaque https://t.co/pssGk3uROA — Foot01.com (@Foot01_com) January 10, 2025

Comme indiqué par l’insider Mohamed Toubache-Ter, l’attaquant prêté par Augsbourg à l’Espanyol Barcelone pourrait retrouver les Verts pour cette deuxième partie de saison. Lui qui avait largement contribué à la montée dans l’élite la saison dernière. Ce n’est évidemment pas la seule piste étudiée. D’après le quotidien régional Le Progrès, toujours dans le secteur offensif, le promu s’intéresse au Suédois Zeidane Inoussa (22 ans). Cet ailier du BK Häcken, qui a porté le maillot du Stade Malherbe Caen, a fait l’objet de discussions entre les différentes parties il y a quelques semaines. Mais le dossier ne semble pas avancé.

C'est compliqué pour Nzingoula

Idem en ce qui concerne le jeune Rabby Nzingoula. Prêté par Strasbourg à Montpellier l’été dernier, le milieu de 19 ans plaît aux Stéphanois et à d’autres pensionnaires de Ligue 1. Mais sa situation contractuelle en fait une cible difficile à atteindre cet hiver. Pour parvenir à recruter le talent français, il faudra s’entendre avec le Racing et le MHSC. Cela n’a pas l’air de refroidir l’AS Saint-Etienne qui a peut-être abandonné l’idée de recruter Baptiste Santamaria. Non retenu par le Stade Rennais, le milieu passé par Angers privilégie un départ à l’étranger.