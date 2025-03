L'ASSE sauvée grâce à un record exceptionnel

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Un nouveau pénalty encaissé face au Havre lors de la dernière journée de Ligue 1 pousse l’AS Saint-Etienne à se rapprocher d’un triste record historique du championnat de France. Mais finalement ce n'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle.

Cette saison devait être le retour parfait en L1 pour l’AS Saint-Etienne. Après deux saisons passées dans l’antichambre de la Ligue 1, les Verts ont obtenu leur ticket pour retrouver l’élite du football français, tout en voyant le tandem Romeyer-Caïazzo passer la main à des propriétaires fortunés. Pour autant, quelques mois plus tard, le bilan n’est pas fameux. Sainté est au bord d’une nouvelle relégation et n’a plus totalement son destin entre ses mains. Si les Stéphanois sont la deuxième pire défense de Ligue 1 cette saison, ils se rapprochent surtout d’un record encore plus triste, celui du nombre de pénaltys concédés sur une saison.

L’ASSE est verte, le record approche

Cette saison, l’AS Saint-Etienne fait beaucoup parler, mais pas souvent pour des résultats positifs. Avec 15 défaites et 57 buts encaissés, les Verts déçoivent. A tel point qu’ils peuvent se permettre de viser des records qui ne font pas du tout plaisir aux supporters. Face au Havre lors de la dernière journée de Ligue 1, les hommes d’Eirik Horneland ont concédé leur 14ᵉ pénalty de la saison, sur une main grotesque dans le temps additionnel de la première période. Outre le fait que ce total est le plus élevé des cinq grands championnats – et de loin -, il se rapproche surtout du record national détenu par le SM Caen. En 2014-2015, les Normands avaient concédé 15 pénaltys au cours de la saison. Avec 14 pénaltys concédés, l’ASSE a rejoint le Dijon FCO, lequel en avait récolté autant lors de la saison 2017-2018. Malgré tout, cette statistique est un motif d'espoir. En effet, Caen et Dijon s’étaient maintenues en Ligue 1 à la fin de la saison. Du côté des Verts, et avant le déplacement du week-end prochain à. Montpellier, on espère que l'histoire se finira de la même façon.