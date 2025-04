L'ASSE vers la Ligue 2, Horneland se fâche

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne a fait la très mauvaise affaire dans la course au maintien en perdant à Lens (1-0). Mais l'entraîneur des Verts envoie un message très fort à ceux qui contestent ses choix.

Ce lundi, les Verts se réveillent à la 17e place du classement de Ligue 1, mais avec de nouveau trois points de retard sur le barragiste, Reims. La victoire du Havre à Montpellier a effacé l'effet du succès stéphanois sur tapis vert face à cette même formation héraultaise. Car dans le même temps, Larsonneur et ses coéquipiers sont tombés à Lens. Avec un calendrier très dur, puisque l'ASSE doit encore affronter Brest, l'OL, Strasbourg ou bien encore Monaco, pour ne citer que ces équipes, Eirik Horneland sait que désormais, il n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Mais malgré les critiques d'anciens joueurs stéphanois, qui dimanche lui reprochaient de faire des choix tactiques qui ne collent pas à la qualité de ses joueurs, l'entraîneur norvégien a d'ores et déjà prévenu que pour se sauver, l'AS Saint-Etienne devra se plier à ses choix.

L'ASSE ne changera rien malgré son classement

L1 : Lens enfonce un peu plus Saint-Etienne https://t.co/vY23Et7A8N — Foot01.com (@Foot01_com) April 6, 2025

Droit dans ses bottes, Eirik Horneland ne changera rien malgré les résultats actuels des Verts, et le classement de plus en plus compliqué, la Ligue 2 se rapprochant de plus en plus vite. « L'équipe a beaucoup changé de dispositifs ou d'animations en début de saison, et cela n'a pas fonctionné. On doit y croire, sinon on arrête tout de suite. Nous n'allons pas changer de philosophie. Cette équipe a besoin de temps. Nous allons continuer pour que les joueurs trouvent leurs repères », a répété le technicien de l'AS Saint-Etienne, alors même que les Verts n'ont plus réellement beaucoup de temps pour sauver leur peau en Ligue 1. Pour l'instant, du côté d'Ivan Gazidis et des grands patrons de l'ASSE c'est le silence radio, une confiance absolue est faite à celui qui a remplacé Olivier Dall'Oglio au coeur de l'hiver. Un choix qui pour l'instant est totalement perdant, Eirik Horneland n'ayant pas réussi à éloigner les Verts de l'énorme danger qu'est une relégation en Ligue 2, un an tout juste après un retour assez improbable.