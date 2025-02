Deux renforts à l'ASSE, Horneland respire

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Battu par Rennes ce week-end, l’ASSE se prépare à souffrir samedi à l’occasion de son déplacement au Vélodrome. Mais face à l’OM, Eirik Horneland pourrait récupérer deux joueurs qui ne lui feront pas de mal.

Malgré la nomination d’Eirik Horneland en lieu et place d’Olivier Dall’Oglio au poste d’entraîneur, l’AS Saint-Etienne est toujours en immense difficulté. Seizièmes de Ligue 1, les Verts n’ont pas fait le poids contre Rennes samedi soir à domicile (0-2). Le week-end prochain, c’est un nouvel adversaire de taille qui se présente face aux joueurs stéphanois, à savoir l’Olympique de Marseille au Vélodrome.

Deux retours en défense contre l'OM

Mais il y a tout de même quelques bonnes nouvelles avant ce déplacement en Provence selon le site Peuple Vert, qui indique que l’entraîneur Eirik Horneland devrait bénéficier de deux retours en défense. Recrue de l’hiver forfait pour le match contre Rennes samedi, Maxime Bernauer devrait être de la partie. Joueur polyvalent capable d’évoluer en défense centrale ou dans le couloir droit, il va offrir « une solution précieuse » à son entraîneur contre l’OM. Le technicien norvégien va par ailleurs pouvoir compter sur le retour de Dylan Batubinsika, de retour de suspension.

🗓️ Marseille, le Paris FC, Thonon Évian, le Gazélec Ajaccio et La Duchère... sont les adversaires de cette nouvelle semaine de compétition pour les équipes du club ! 🆚



Le programme complet ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 10, 2025

Deux renforts de poids pour le coach de l’ASSE, qui espère que cela sera suffisant pour tenir tête à l’Olympique de Marseille, malgré la forme du club olympien, vainqueur contre Lyon puis à Angers lors des deux dernières journées de Ligue 1. Face aux Bretons samedi, c’est Appiah, Pétrot, Nadé et Cornud qui formaient la défense stéphanoise et les quatre hommes n’ont pas été épargnés par les critiques, que ce soit dans la presse ou dans le camp des supporters où seul Nadé a été sauvé, lui qui a réalisé un bon match face à Kalimuendo au contraire de ses compères défensifs. Or, le maintien de l’ASSE passera avant tout par une solidité défensive et Eirik Horneland en a sans doute bien conscience.