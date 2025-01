L’ASSE tape à la porte du Caen de Mbappé

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L'AS Saint-Etienne a encore des besoins dans plusieurs secteurs de jeu, et rêve de réaliser un coup prometteur au sein du SM Caen, en grande difficulté en Ligue 2.

En très grande difficulté en Ligue 2, le SM Caen voit le projet porté par Kylian Mbappé démarrer très doucement. L’été 2024 avec la reprise du club en toile de fond avait été très compliqué, et cela s’est confirmé avec une place dans les bas-fonds et le limogeage de Nicolas Seube. Depuis, cela ne va clairement pas mieux pour le club normand, qui a besoin de se renforcer pour éviter une terrible relégation en National. Malherbe pourrait ainsi piocher chez le voisin havrais pour aller récupérer Samuel Grandsir, très peu utilisé par Didier Digard.

Une pépite de Caen chez les Verts ?

Reda Hammache nommé Directeur du Recrutement 👔



Mais malgré sa mauvaise passe, Caen possède toujours en son sein plusieurs joueurs qui font saliver les clubs de l’élite. Tidiam Gomis est suivi de près par Aston Villa et l’OM, mais le milieu de terrain Noé Lebreton est désormais dans le viseur de l’AS Saint-Etienne affirme L’Equipe. Une perte qui ferait très mal à Malherbe tant le natif de La-Haye-Pesnel s’est imposé dans l’entrejeu. L’idée de jouer en Ligue 1 pourrait bien séduire le joueur, même si Caen essaye de s’opposer totalement à ce transfert, expliquant que toutes les forces vives étaient nécessaires pour aller chercher le maintien. Surtout que Yann M’Vila est blessé et a manqué les 15 derniers matchs, ce qui ne facilite pas la vie du club normand. A moins de mettre le paquet avec une offre de plusieurs millions d’euros, les Verts vont avoir du mal à aller chercher Noé Lebreton, même si l’ASSE est aussi capable de faire des efforts avec ses nouveaux propriétaires. Etant donné le talent du jeune milieu de terrain, c’est un dossier à surveiller en tout cas.