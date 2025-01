L'ASSE déchire son plan, la priorité du mercato a changé ‍!

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Dans une fâcheuse position au classement de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne veut profiter du mercato d'hiver pour sortir du marasme avec en plus son nouvel entraîneur. La priorité numéro 1 des Verts vient de changer.

En décidant de limoger Olivier Dall'Oglio et de faire venir Eirik Horneland, les nouveaux propriétaires de l'ASSE ont fait un choix fort. Mais le technicien norvégien ne pourra pas faire des miracles s'il ne peut pas compter sur de nouveaux joueurs lors de cette deuxième moitié de saison. Depuis des semaines, l'hypothèse était d'un renfort par ligne, même si c'est surtout le secteur défensif qui semblait être la priorité des dirigeants stéphanois. Prudent dans ses déclarations la semaine passée sur Beinsports, Ivan Gazidis n'a pas trop voulu en dire. Mais à en croire Le Progrès, les récents événements, à savoir la longue suspension d'Ibrahim Sissoko, suite à son expulsion contre l'OM, et le fiasco Lucas Stassin (1 seul but cette saison), poussent le patron des Verts à changer son fusil d'épaule.

L'ASSE en danger sur le plan offensif

Dernière séance de l’année 2024 ! 👊💚 pic.twitter.com/lEQNe5vVv5 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 31, 2024

Désormais, l'objectif majeur confié à la cellule de recrutement de l'AS Saint-Etienne est de faire signer un avant-centre comme le révèle le quotidien régional. « Par ailleurs, si des réflexions ont pu être menées sur le poste de latéral droit, il ne semble pas être la priorité. À l’inverse, la récente suspension de cinq matches infligée à Ibrahim Sissoko, deuxième meilleur buteur stéphanois, pourrait changer la donne. Avec le seul Stassin, auteur de son premier but à Toulouse, tenir la distance jusqu’à la réception de Rennes apparaît très compliqué. Tantôt trop frêle, tantôt manquant de soutien à ses côtés, l’attaquant belge peine à assumer seul la pointe de l’attaque », explique Le Progrès. Bien évidemment, trouver la perle rare qu'est un numéro 9 disponible en janvier ne sera pas facile, d'autant que Kilmer Sports ne mettra pas une montagne d'or pour recruter cet avant-centre capable de vite aider l'ASSE.