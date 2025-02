ASSE ‍: C’était rouge, l'erreur d'arbitrage confirmée

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L'ASSE était en colère contre l'arbitrage après sa défaite face à Rennes. Un mécontentement légitime au regard du rouge qu'aurait du recevoir Jordan James pour son gros tacle.

Défaite à domicile par le Stade Rennais ce week-end, l’AS Saint-Etienne retrouve une série très négative qui la met dans la zone rouge. Les Verts ont subi le renouveau rennais, mais aussi une erreur arbitrale qui a été confirmée ce mardi dans l’analyse hebdomadaire de la direction de l’arbitrage. En effet, en début de rencontre, Jordan James a clairement laissé trainé sa semelle sur la cheville de Benjamin Bouchari. Averti sur le coup, le Gallois n’a pas écopé de plus, malgré les ralentis sans équivoque. A la surprise générale, le jeu a repris, les officiels estimant que le geste du milieu de terrain rennais était très maladroit, mais pas intentionnel et plus sur le pied que sur la cheville. Après la rencontre, les dirigeants stéphanois ont clairement fait savoir que cette décision était un non sens absolu, et cela sera un faible réconfort, mais ils avaient bien raison selon la commission des arbitres.

« Les images montrent clairement la mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire, avec un geste du joueur rennais n°17 non maîtrisé, effectué avec la jambe droite tendue et la semelle de la chaussure venant directement impacter la cheville de l'adversaire. L'intensité du contact et la conséquence immédiate de la torsion de la cheville sont des critères justifiant ici une faute grossière : un visionnage en bord de terrain était attendu pour que la décision finale soit un carton rouge », a souligné la direction de l’arbitrage, pour qui le verdict des officiels à la VAR n’était pas le bon. Dans les discussions entre les arbitres, c’est surtout la dissociation entre le fait de marcher sur le pied, ce qui arrive régulièrement dans le football, ou sur la cheville, qui est considéré comme une faute grave et dangereuse, qui a été déterminante et s’est jouée pour le coup à quelques centimètres mal jugés au final.