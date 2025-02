ASSE ‍: Des joueurs nuls, Horneland est trahi

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne luttera sans doute jusqu'au bout cette saison pour assurer son maintien en Ligue 1. La récente arrivée d'Eirik Horneland n'a pas changé grand-chose pour le moment.

Les supporters et observateurs de l'AS Saint-Etienne ne sont pas encore au bout de leurs peines cette saison. Les Verts sont actuellement barragistes et donc en difficulté pour assurer leur avenir en Ligue 1. Le club du Forez a encore pas mal de matchs à jouer mais ne va pas devoir tarder pour enchainer des victoires. Ce samedi, l'AS Saint-Etienne reçoit Angers. L'occasion de relancer une dynamique positive après trois revers de rang en championnat. Malgré de belles promesses lors de son arrivée à Saint-Etienne, Eirik Horneland est lui-aussi attendu au tournant, notamment par Daniel Riolo, même si le consultant sait que le technicien norvégien a un groupe au talent limité.

Riolo fait un constat terrible sur l'ASSE

Ces dernières heures sur RMC, Daniel Riolo n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant cette ASSE version 2024-25 : « Horneland, il peut faire tous les miracles du monde mais aujourd'hui les joueurs décident bien plus qu'il y a 10-15 ans. [...] La gestion d'un club est devenu bien plus compliquée aujourd'hui. J'aime ce qu'Eirik Horneland a dit en arrivant. J'aime ce qu'il a voulu mettre en place. Mais force est de constater qu'au bout du compte, avec une équipe de pipes, c'est compliqué. Olivier Dall'Oglio n'est pas un entraineur sans idées. C'est même un entraineur intelligent. Et Horneland au final, il ne fera pas mieux. Si c'est le cas, ce sera compliqué en tout cas. La réalité, c'est que c'est la qualité des joueurs qui te sort d'affaire ». A eux de jouer donc pour redresser la barre. Les Verts vont notamment affronter deux concurrents directs pour le maintien prochainement : Le Havre et Montpellier. Il ne faudra pas se louper.