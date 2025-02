ASSE ‍: Un consultant de Beinsports massacre les Verts

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Barragiste de Ligue 1 après sa défaite contre le Stade Rennais, l'AS Saint-Etienne inquiète terriblement ses supporters. Un consultant de Beinsports, ancien joueur des Verts, n'est pas optimiste.

L'ASSE le sait désormais, il va falloir se battre jusqu'à la dernière journée pour sauver sa place en Ligue 1. Et cela ne sera pas facile, car Le Havre et Montpellier ont montré qu'eux aussi espéraient rester dans l'élite. Deux jours après la leçon prise contre Rennes, qui il y a encore deux journées étaient au niveau des Verts dans le classement, il y a un mal de crâne général autour de Geoffroy-Guichard, la colère des supporters samedi soir dans le chaudron l'ayant démontré. Dans sa chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou, ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, à présent consultant pour Beinsports, estime que la formation d'Eirik Horneland a démontré contre Rennes que plus que de caractère, elle manquait surtout de talent. Une attaque frontale pour l'ASSE.

L'ASSE n'a pas les moyens de ses ambitions

Dans son édito pour le quotidien régional stéphanois, Patrick Guillou n'est pas tendre avec son club de coeur. « Face à Rennes, les pépites aux crampons de plomb avaient surtout un « p’tit truc en moins ». Le talent. Quelques séquences dans les surfaces sont édifiantes, pour certaines consternantes (...) Sans s’apitoyer sur son sort, coach Horneland propose une approche louable (...) Pour mettre ce merveilleux football en place, il est impératif d’avoir les joueurs pour le faire. Important d’avoir plutôt un gardien type « Sweeper Keeper » que « Shot blocker ». Des latéraux à l’aise techniquement et rugueux dans les duels. Des centraux explosifs et vifs pour gérer la profondeur et les situations d’infériorité numérique. Un milieu capable d’assurer l’équilibre à la perte et la défense résiduelle. Une ligne offensive complémentaire. L’édifice est bancal », explique le consultant de Beinsports, qui pointe du doigt les nouveaux patrons de l'AS Saint-Etienne qui n'ont pas apporté ce qu'ils avaient promis lors du rachat du club.