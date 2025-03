ASSE ‍: Le maintien avec style, Horneland annonce la couleur

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Malgré les résultats en chute libre et l'avant-dernière place, Eirik Horneland prévient qu'il ne faut pas compter sur des Verts craintifs face au Havre et Montpellier, pour deux matchs cruciaux de la fin de saison.

En grande difficulté au classement après une série de résultats négatifs, l’ASSE aborde deux matchs capitaux pour son avenir. Le match nul concédé dans les dernières secondes face à Angers a fait très mal aux têtes, et la défaite contre Nice a mis les Verts dans la peau d’un club qui descend en Ligue 2 à l’heure actuelle. Avant le match de dimanche au Havre, Eirik Horneland est passé devant la presse pour souligner l’importance de cette rencontre pour l’avenir sportif de l’ASSE. S’il est conscient que l’enjeu est énorme, le technicien norvégien annonce la couleur et ne compte pas brader sa façon de jouer sous prétexte qu’il y a des points à prendre en urgence. Si Saint-Etienne se sauve, ce sera avec panache et en jouant vers l’avant.

Un geste inacceptable pour Horneland

🎙️ Eirik Horneland : "Ce sont deux matchs importants qui arrivent, on ne peut pas s’en cacher. Il faut avoir conscience de la situation, mais garder du sang-froid. Ce qu’on a mis en première période face à Nice, on doit le revoir sur la longueur face au Havre. Notre classement ne… pic.twitter.com/1CeAkJNTMo — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 7, 2025

« Ce sont deux matchs importants qui arrivent (Le Havre et Montpellier), on ne peut pas s’en cacher. Il faut avoir conscience de la situation, mais garder du sang-froid. Ce qu’on a mis en première période face à Nice, on doit le revoir sur la longueur face au Havre. Notre classement ne doit pas changer notre approche », a prévenu Eirik Horneland, qui a malheureusement bien compris la pression mise sur ses épaules en voyant l’un de ses joueurs se faire agresser par un supporter après la rencontre perdue contre Nice. Dylan Batubinsika a d’ailleurs décidé de porter plainte, avec le soutien de l’ASSE qui ne peut pas laisser passer ce comportement « inacceptable » aux yeux de l’entraineur des Verts.