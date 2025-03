ASSE ‍: Un joueur frappé au visage, l'alcool fait des ravages

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Les dérapages se multiplient dans le football français ces dernières semaines et Saint-Etienne n’y échappe pas avec l’agression de son joueur Dylan Batubinsika par un supporter après la défaite contre Nice.

Le week-end a été terrible pour l’AS Saint-Etienne, qui a glissé à la 17e place du classement après sa défaite contre Nice (3-1) tandis que Le Havre a battu Lens contre toute attente (3-4). Deux résultats négatifs pour les Verts, dans une situation périlleuse à dix journées de la fin avec un maintien qui promet d’être de plus en plus difficile à arracher. La saison est crispante pour les supporters de l’ASSE et cela ne doit pas tout excuser, y compris les pires dérapages. Celui qui s’est produit à la sortie du match de samedi après-midi est tout simplement inadmissible puisque Le Progrès nous apprend que le défenseur stéphanois Dylan Batubinsika a été agressé par un homme se prétendant être supporter de l’ASSE à la sortie de Geoffroy-Guichard.

Un pied en Ligue 2, l’ASSE marque l’histoire https://t.co/mxTY0EKOU9 — Foot01.com (@Foot01_com) March 1, 2025

Le joueur de 29 ans a été frappé au visage alors qu’il se trouvait dans sa voiture en quittant le stade. Le média local précise que Dylan Batubinsika a été touché au moment où sa vitre était baissée afin de signer un autographe. L’agresseur, visiblement alcoolisé, n’a pas été identifié alors que des caméras de vidéosurveillance étaient pourtant présentes à l’endroit de l’agression. Saint-Etienne précise que son joueur n’a pas encore décidé s’il allait porter plainte après ce dérapage qui prouve une fois de plus que le football français n’est pas en grande forme ces derniers temps. C’est le moins que l’on puisse dire.