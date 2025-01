Cette pépite de Ligue 2 a la cote, l'ASSE a un plan

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Saint-Etienne a fait du recrutement de Noé Lebreton sa priorité du mercato à court terme. Mais, Caen ne veut pas lâcher son milieu de terrain en pleine lutte pour le maintien en Ligue 2. Les Verts ont peut-être trouvé la formule idéale pour ce transfert.

Malgré la situation précaire de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1, la nouvelle cellule de recrutement ne change pas sa stratégie au mercato. Elle mise sur de jeunes talents, lesquels sont souvent dénichés via la data. La dernière cible des Verts se nomme Noé Lebreton, le jeune milieu défensif de Caen. Cadre du club normand, le joueur de 20 ans progresse vite en Ligue 2. Autant dire que Malherbe, 17e et avant-dernier du championnat, ne peut se permettre de laisser filer Lebreton. Le bras de fer a débuté entre Saint-Etienne et Caen, ce dernier ayant déjà refusé une première offre.

🚨 La direction stéphanoise aimerait attirer Noé Lebreton !



Une 1ère proposition de transfert a été faite par les Verts, refusée par le board caennais. L’#ASSE n’a pas dit son dernier mot et compte faire une nouvelle offre d’achat en laissant le joueur en prêt à Malherbe jusqu’à… pic.twitter.com/qygMaqFyxJ — Ferveur Verte (@FerveurVerte_) January 18, 2025

Lebreton à Saint-Etienne l'été prochain ?

Conscient du potentiel de Lebreton et du risque qu'un autre club le récupère vite, l'ASSE veut d'abord sécuriser le transfert du jeune français. Dans cette optique, elle a réfléchi au transfert parfait pour les deux clubs selon les informations de L'Equipe. Saint-Etienne veut racheter Noé Lebreton à Caen puis le prêter immédiatement à Malherbe pour la fin de saison. Les supporters stéphanois devraient alors attendre 6 mois pour récupérer l'un des talents les plus prometteurs de Ligue 2 mais cela en vaut la peine si le potentiel du jeune homme se confirme à l'échelon supérieur.