ASSE ‍: Accord trouvé, le nouveau coach arrive pour l’OM

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Comme annoncé depuis quelques jours, Eirik Horneland sera bien le prochain entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Le Norvégien a trouvé un accord avec le club stéphanois qui pourrait rapidement officialiser sa nomination. Sauf contretemps, l’ancien coach du SK Brann pourra assister à l’affiche de Coupe de France contre l’Olympique de Marseille dimanche.

L’AS Saint-Etienne devrait bientôt nommer son prochain entraîneur. Ce jeudi en début de soirée, L’Equipe et Le Progrès confirment la probable venue d’Eirik Horneland. Le Norvégien a trouvé un accord avec la direction et règle les derniers détails de son contrat. Le promu pourrait officialiser l’information vendredi et présenter son nouveau coach le lendemain. Bien sûr, le timing sera trop court pour lui permettre de diriger l’équipe ce week-end.

Le Norvégien Eirik Horneland (49 ans) vient de donner, ce jeudi, son accord pour devenir le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Étienne en remplacement d'Olivier Dall'Oglio, remercié le week-end dernier.

➡️ https://t.co/kaPHwshUdu pic.twitter.com/mw03D9xlS8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 19, 2024

Lors du 32e de finale de Coupe de France contre l’Olympique de Marseille dimanche, Eirik Horneland devra se contenter de suivre la rencontre dans la tribune présidentielle de Geoffroy-Guichard, peut-être aux côtés de son futur adjoint. L’ancien coach du SK Brann, libre après sa démission la semaine dernière, va emmener l’ancien défenseur central Hassan El Fakiri dans ses valises. Le Norvégien d’origine marocaine, passé par l’AS Monaco (2000-2005) pendant sa carrière de joueur, a l’avantage de parler couramment le français, contrairement à Eirik Horneland.

Les succès d'Horneland

Les deux hommes laisseront Laurent Huard, directeur du centre de formation des Verts, assurer l’intérim dans les jours à venir et pour cette rencontre de Coupe de France. Les supporters devront donc attendre l’année prochaine pour découvrir le successeur d’Olivier Dall’Oglio et ses idées de jeu. D’ici là, le public stéphanois sera ravi d’apprendre que le technicien de 49 ans débarque avec une belle réputation, lui qui avait été élu meilleur entraîneur en Norvège en 2022, lorsqu’il avait remporté le championnat de D2 local, avant de terminer à la deuxième place dans l’élite les deux années suivantes.