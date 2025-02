ASSE ‍: Kilmer Sports menace de virer deux dirigeants

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne sait que la route s'annonce encore longue avant de pouvoir assurer son maintien en Ligue 1. Les propriétaires des Verts ne veulent d'ailleurs plus rien laisser au hasard en cette seconde partie de saison.

Actuellement barragiste de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a encore un long chemin avant de pouvoir valider son maintien. Les Verts vont devoir s'employer pour se sauver et ne pas revivre des mois de galères. En tout cas, Kilmer Sports, qui a récemment racheté l'AS Saint-Etienne, ne veut plus perdre de temps. Et des décisions s'imposent. Selon les informations du Progrès, le directeur général Jean-François Soucasse et le directeur sportif Loïc Perrin viennent d'être mis sous la tutelle des actionnaires de Kilmer Sports Ventures. Ce qui leur est reproché : les blessures à répétition et les délais de retour jugés trop longs. En ce sens, un audit sur la haute performance a débuté via un cabinet externe. Les joueurs de l'effectif ont notamment été sollicités concernant les méthodes du staff médical.

Kilmer Sports ne veut plus rien laisser au hasard

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Saint-Étienne (@asseofficiel)

A noter que cette décision est très loin de faire l'unanimité à Saint-Etienne. C'est le cas des figures historiques du club du Forez. Désormais, Jean-François Soucasse doit rendre des comptes sur chacune de ses décisions. Une situation qui ne plait pas du tout au directeur général. Dans ces conditions, un départ est même envisagé prochainement. Du côté de Loïc Perrin, il peut encore assurer son rôle concernant le recrutement. Mais comme Jean-François Soucasse, son rôle est limité. Il doit par exemple faire part de ses requêtes à Huss Fahmy, avocat de formation. Kilmer Sports reprend donc la main à Saint-Etienne et des têtes pourraient encore tomber. Un second audit vient même d'être lancé au centre de formation. Suffisant pour assurer l'avenir du club en Ligue 1 ? On le saura très rapidement.