Un pied en Ligue 2, l’ASSE marque l’histoire

Battue par Nice ce samedi après-midi (1-3), l’ASSE est plus que jamais scotchée à sa place de barragiste. Et les chiffres sont inquiétants pour la fin de saison des Verts.

Début janvier, l’optimisme était de rigueur à l’ASSE après la nomination d’Eirik Horneland au poste d’entraîneur en lieu et place d’Olivier Dall’Oglio. Deux mois plus tard, le bilan du technicien norvégien est peu flatteur. Une seule victoire en Ligue 1 et une position toujours inconfortable au classement (16e). Ce samedi après-midi face à Nice, les Verts avaient forts à faire pour bousculer le troisième du championnat et l’exploit n’a pas eu lieu. Battu par le Gym, Saint-Etienne a concédé sa 15e défaite de la saison en 24 matchs et compte seulement 19 points.

Pas de revanche pour l'ASSE, Nice rejoint l'OM https://t.co/2lclpS7VMe — Foot01.com (@Foot01_com) March 1, 2025

Le compte StatsFoot sur X révèle que c’est la première fois de son histoire depuis l’instauration de la victoire à 3 points que l’ASSE compte aussi peu de points à ce stade de la compétition. C’est également la première fois depuis sa création que Saint-Etienne compte autant de défaites après 24 journées de Ligue 1. Les chiffres sont donc tous plus accablants les uns que les autres et à moins d’un sursaut dans les 10 dernières journées, on se demande comment les coéquipiers de Gautier Larsonneur vont pouvoir décrocher un hypothétique maintien. Heureusement pour eux, deux clubs ne sont pas en meilleure forme, à savoir Le Havre (17e) et Montpellier (18e). Une liste à laquelle on peut ajouter Reims, actuellement 15e et dont les résultats depuis plus de trois mois sont désastreux.