L’ASSE va se maintenir, Horneland dévoile sa tactique

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

En attendant la suite du recrutement, Eirik Horneland se réjouit du retour d’Irvin Cardona. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne assure que l’attaquant jouera un rôle majeur dans l’animation offensive des Verts.

A Saint-Etienne, le retour d’Irvin Cardona fait beaucoup d’heureux. Les fidèles de Geoffroy-Guichard n’ont pas oublié l’importance de l’attaquant dans la montée en Ligue 1 la saison dernière. A ce moment, Eirik Horneland n’était pas encore sur le banc. Mais le coach des Verts a entendu parler de l’ancien Monégasque dont il a vu des vidéos. Conquis, le Norvégien a immédiatement validé le prêt avec option d’achat d’Irvin Cardona, jugé important pour la deuxième partie de saison stéphanoise.

Der #FCA hat die Leihe von Irvin #Cardona zu Espanyol Barcelona vorzeitig beendet! ↔️ Der Offensivspieler wird bis Saisonende nun für AS Saint-Étienne spielen – dorthin war er bereits in der Vorsaison ausgeliehen. ⚽



👉 Transferinfos: https://t.co/zQAoFitOLL pic.twitter.com/0vpXgnriD6 — FC Augsburg (@FCAugsburg) January 28, 2025

« On est très content d’avoir Irvin de retour, s’est réjoui Eirik Horneland en conférence de presse. C’est un joueur qui joue avec beaucoup d’intensité, de rythme et de vitesse. C’est quelque chose dont on manque sur nos trois postes offensifs. (...) Je n’ai pas joué de rôle spécial sur cette arrivée, mais je le connaissais et j’étais très intéressé. (...) Oui je l’ai vu en vidéo sur les matchs de l’année dernière. J’ai aussi vu des images de lui en Espagne, j’ai aussi parlé aux membres du staff et des joueurs, il n’y a eu que des bons retours. »

Cardona pour ouvrir les espaces

« C’est un joueur qui mentalement a très envie de jouer à Saint-Etienne ce qui était très important pour nous. Ce qui m’a séduit chez lui ? J’aime ses courses derrière la défense, le rythme avec lequel il attaque les rencontres, sa manière de courir vers la surface. Il concentre beaucoup l’attention des défenseurs, c’est difficile de défendre contre lui et du coup il va forcément laisser des espaces aux autres comme Zuriko (Davitashvili) ou encore Augustine (Boakye) qui auront davantage d’espaces pour performer », a expliqué le coach de l’ASSE, impatient d'aligner son renfort à Lille samedi.