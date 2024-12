L'ASSE trouve son défenseur, Santamaria n'arrive pas seul

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE espère recruter trois à quatre joueurs lors de ce mercato. Baptiste Santamaria est la priorité au milieu de terrain et ce renfort pourrait s’ajouter à celui d’un défenseur central français évoluant aux Etats-Unis.

Après une première partie de saison difficile, l’AS Saint-Etienne a décidé de changer les choses afin de se donner toutes les chances de se maintenir en Ligue 1. Kilmer Sport a d’abord pris la décision de renvoyer Olivier Dall’Oglio, remercié et remplacé par Eirik Horneland. Le technicien norvégien a reçu quelques garanties de sa direction pour renforcer l’effectif lors de ce mois de janvier. Trois à quatre recrues sont espérées, notamment au milieu de terrain et en défense. Baptiste Santamaria a de grandes chances de rejoindre le Forez en provenance du Stade Rennais, et l’ancien Angevin pourrait être rapidement imité par un défenseur français évoluant aux Etats-Unis.

L'ASSE craque pour Adilson Malanda

Et pour cause, le site Peuple Vert révèle que les dirigeants stéphanois se penchent sérieusement sur Adilson Malanda, défenseur central de 23 ans qui joue en ce moment à Charlotte en Major League Soccer. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs à son poste aux Etats-Unis, il figure en tête de liste de l’ASSE parmi les priorités du mercato d’hiver. L’intérêt des Verts est réel, mais la concurrence aussi. En très grande difficulté en Premier League cette saison, Leicester cherche désespérément à se renforcer en défense centrale.

Les Foxes, qui s’intéressent notamment à Chancel Mbemba ou encore à Lilian Brassier (OM) ont également un œil sur la situation de Malanda. L’AS Saint-Etienne aura donc fort à faire mais croit en ses chances dans ce dossier. Outre un défenseur central (Malanda) et un milieu de terrain (Santamaria), les dirigeants de l’ASSE espèrent également faire venir un ailier et pourquoi pas un avant-centre en cas de très belle opportunité. De quoi combler Eirik Horneland, qui va cependant attendre de voir les recrues arriver à l’Etrat avant de déboucher le champagne.