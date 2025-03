L'ASSE fait disparaître une partie de son stade

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE va opérer un changement dans son stade Geoffroy-Guichard dans les prochaines semaines avec le retour de spectateurs sur les balcons… ce qui va diminuer en revanche la capacité totale de l’enceinte.

Depuis le début de la saison, l’AS Saint-Etienne évolue dans un stade Geoffroy-Guichard qui n’a jamais fait le plein. Non pas car les spectateurs ont déserté l’enceinte forézienne, mais car toutes les places ne sont pas ouvertes à la vente. En effet, les balcons au-dessus des kops sont fermés depuis près de deux ans pour des raisons de sécurité et d’organisation, puisque les détenteurs de billets dans les balcons situés au-dessus des kops venaient régulièrement s’installer en partie inférieure durant les matchs. De ce fait, les tribunes inférieures dépassaient ensuite le seuil toléré.

Moins de places, plus de stadiers : pourquoi l’#ASSE peut rouvrir les balcons ⤵️https://t.co/RilI0zKwd4 — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) March 12, 2025

Le Progrès nous apprend que l’ASSE et la Métropole « ont travaillé en intelligence » depuis plusieurs mois dans le but de rouvrir ces tribunes supérieures. « Pour cela, deux entrées spécifiques, indiquées sur les billets, ont été créées via deux portes de secours en bas des kops nord et sud » nous apprend le quotidien régional. « Dès l’entrée au stade, les détenteurs de billets pour les balcons ne pourront biper leur sésame que dans ses zones. Évitant toute confusion au pied de la tribune » ajoute le média, qui explique par ailleurs qu’environ 40 stadiers supplémentaires vont être engagés par l’ASSE afin d’assurer une bonne circulation des supporters.

Officiellement, l'ASSE perd 2.000 places, mais...

Cette modification attendue va permettre aux Verts d’accueillir davantage de spectateurs, environ 3000 par rencontre. La capacité totale de l’enceinte va cependant être réduite puisque cette modification va entraîner le retrait de plusieurs sièges dans la tribune pour faciliter l’évacuation des supporters après les matchs. La nouvelle capacité officielle et commerciale de Geoffroy-Guichard va par conséquent diminuer, passant de 42.000 places à 40.372 places. Un changement qui n’aura pas de grave conséquence pour les supporters stéphanois puisque la majorité des places retirées étaient jusqu’à présent des sièges à visibilité très réduite. Un changement dont l’ASSE peut donc se féliciter.