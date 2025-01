ASSE ‍: Une énorme surprise comme renfort défensif

Dans : ASSE.

L’AS Saint-Etienne s’est récemment fait doubler par le Fenerbahçe dans le dossier Ognjen Mimovic. Pour faire oublier le latéral droit serbe, la direction stéphanoise a décidé de se rabattre sur un de ses compatriotes.

Tout portait à croire que l’AS Saint-Etienne allait s’offrir la pépite serbe Ognjen Mimovic dans la dernière ligne droite du mercato. La direction stéphanoise, qui dispose aujourd’hui de beaucoup plus de moyens qu’elle n’en a eus par le passé, était même prête à monter jusqu’à 10 millions d’euros via un montage financier bien précis pour s’offrir le joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade. Mais au dernier moment, le Fenerbahçe est passé devant sur ce coup. Les dirigeants stéphanois ont rapidement pris le temps de digérer l’information avant de se pencher dans la foulée sur un autre joueur. Lui aussi très jeune, lui aussi considéré comme un grand espoir, lui aussi Serbe.

Mimovic oublié, place à Nedeljkovic

Saint-Etienne n’a plus beaucoup de temps pour trouver chaussure à son pied. Désireux de renforcer leur secteur défensif, lequel est particulièrement en peine depuis le retour du club dans l’élite, les dirigeants foréziens doivent faire vite après l’échec du dossier Mimovic. Selon Loïc Tanzi, journaliste L’Equipe, le plan B est aussi Serbe. En effet, Kosta Nedeljkovic est sur le point de s’engager avec l’AS Saint-Etienne sous la forme d’un prêt. Le latéral droit de 19 ans, qui évolue à Aston Villa et qui a connu plusieurs matchs de Premier League cette saison, n’est qu’à un pas du Forez. Il ne manque que quelques détails à régler avant de boucler officiellement le deal.

Pour Nedeljkovic, la direction stéphanoise n’est pas allée chercher bien loin. L’actuel joueur d’Aston Villa évoluait à l’Etoile Rouge de Belgrade jusqu’à la fin de la saison dernière, donc il connait bien Mimovic. D’autant plus que les deux joueurs sont gérés par la même agence.