L’ASSE a un plan génial pour garder sa star

Par Quentin Mallet

La situation sportive délicate de l’AS Saint-Etienne pousse la direction à se pencher sur les dossiers de ses meilleurs joueurs. Parmi eux, Lucas Stassin, lequel n’est pas assuré de poursuivre l’aventure chez les Verts la saison prochaine si ces deux conditions sont réunies.

Du rêve au cauchemar, il n’y a qu’un tout petit pas pour les supporters de l’AS Saint-Etienne. L’été dernier, les Verts remontaient en Ligue 1 après deux saisons passées dans son antichambre, puis étaient rachetés dans la foulée par Kilmer Group. Ambitieux, les nouveaux investisseurs ont rapidement voulu marquer le coup en réalisant le plus gros transfert de l’histoire stéphanoise.

Débarquait alors Lucas Stassin en provenance du KVC Westerlo pour un peu plus de 10 millions d’euros. Si ses débuts ont été plus que poussifs, l’attaquant belge a réussi à se reprendre en main pour faire parler son talent, malgré un contexte sportif plus que délicat (l’ASSE est relégable après 25 journées disputées). Forcément, les clubs étrangers scrutent avec attention la situation des Verts et espèrent pouvoir profiter d’une descente en Ligue 2 pour passer à l’action. Lucas Stassin en ferait alors les frais. Toutefois, son départ ne peut se faire qu’à deux conditions.

Lucas Stassin prêté mais pas vendu si l'ASSE descend ?

L’AS Saint-Etienne n’aura aucun intérêt à vendre Lucas Stassin la saison prochaine si elle reste en Ligue 1. Le cas contraire, elle pourrait alors ouvrir son dossier, indique Livefoot. Le joueur est considéré comme un trop grand talent pour passer une saison en deuxième division française. En outre, si les Verts descendent, la direction sportive stéphanoise privilégie un prêt d’une saison de son joueur dans un club compétitif. Le but est qu’il continue son développement au plus haut niveau et qu’il revienne à Saint-Etienne après une remontée immédiate.

En clair, l’avenir de Lucas Stassin chez les Verts est loin d’être assuré. Avec les potentiels trois points de la victoire à Montpellier (match arrêté à la 63 minute alors que les Verts gagnaient 2-0), les hommes d’Eirik Horneland sont virtuellement barragistes. Une place tout de même bien précaire mais qui laisse une chance supplémentaire de rester en Ligue 1. Quant à Lucas Stassin, l’Angleterre et l’Ecosse sont déjà à l’affût pour celui qui a inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives en championnat avec les Verts.