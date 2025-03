ASSE ‍: Rudi Garcia débarque à Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne est plus que jamais à la lutte pour sa survie en Ligue 1. Les motifs de satisfaction sont rares mais on peut souligner la belle dynamique de Lucas Stassin.

L'AS Saint-Etienne n'a pu faire mieux que match nul au Havre ce dimanche en Ligue 1. Pourtant, les Verts avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Lucas Stassin. Le Belge en est désormais à 6 buts en championnat. De quoi rassurer un peu l'AS Saint-Etienne en cette fin de saison, alors que le club du Forez aura besoin d'attaquants prolifiques. Le joueur de 20 ans pourrait être la clé du maintien pour les Verts. Ses belles prestations ne passent pas inaperçues, surtout pour un certain Rudi Garcia, nouveau sélectionneur de la Belgique.

Lucas Stassin, un joli cadeau à venir ?

Selon les informations de DH.be, le natif de Braine-le-Comte est en effet dans les petits papiers du sélectionneur des Diables rouges pour le prochain rassemblement, qui aura lieu dans quelques jours. Rudi Garcia veut démarrer une nouvelle ère avec la Belgique et du sang neuf est désiré par l'ancien entraineur de l'OL ou encore de l'OM. Lucas Stassin aura donc une vraie chance de pouvoir montrer sa valeur avec son pays de naissance malgré la forte concurrence à son poste. Sa probable sélection avec la Belgique est une bonne nouvelle pour l'AS Saint-Etienne, qui pourra compter sur un joueur en confiance et peut-être une belle rentrée d'argent en fin de saison si Stassin arrivait à faire ses preuves. A noter que Rudi Garcia donnera sa liste de joueurs convoqués pour défier l'Ukraine à deux reprises le 14 mars prochain. Encore un peu de patience pour l'attaquant des Verts, qui se déplacera à Montpellier avec ses coéquipiers deux jours plus tard en Ligue 1 dans un match capital pour le maintien.