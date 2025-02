ASSE ‍: Le propriétaire déraille, ces confidences font peur

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne se déplace ce samedi à Marseille et il est évident que les Verts craignent énormément ce déplacement compte tenu de leur classement en Ligue 1. Dans les coulisses, la situation commence à se tendre.

Barragiste avant de jouer au Vélodrome, l'ASSE sait que rien ne sera facile jusqu'à la fin de saison, l'objectif étant de se maintenir, si possible sans passer par le barrage. Mais en attendant, le mercato d'hiver a déçu les supporters et ces derniers commencent à s'agiter, estimant que malgré les promesses de l'été dernier, Kilmer Sports n'a pas fait les efforts attendus pour offrir à Olivier Dall'Oglio, puis Eirik Horneland les joueurs susceptibles de viser un peu plus haut. Et si l'ambiance s'est singulièrement tendue dans les tribunes de Geoffroy-Guichard, il en irait de même en interne révèle Bernard Lions dans les colonnes de L'Equipe à quelques heures du classique de la Ligue 1 qu'est le match entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne.

L'ASSE gérée depuis l'étranger, ça passe mal

Le journaliste du quotidien sportif, grand spécialiste de l'AS Saint-Etienne, affirme que du côté de Kilmer Sports Ventures, on est lancé dans une chasse aux économies qui commence à mettre tout le monde à plat du côté de l'Etrat. « Tout en exhortant les médias, notamment locaux, à le soutenir, - ce qui n'est évidemment pas leur rôle-, Kilmer Sports Ventures continue à piloter l’ASSE depuis l'étranger, via d’incessantes visioconférences et autres appels téléphoniques. Tout en poursuivant sa chasse aux gains marginaux de performance à l'aide d'audits internes. Ils plombent l'ambiance entre salariés de plus en plus inquiets », indique Bernard Lions, qui s'est également heurté au refus de Loïc Perrin, directeur sportif de l'AS Saint-Etienne, de parler du récent mercato. Même si les Verts ne sont pas dans une situation catastrophique, il serait temps pour Ivan Gazidis de ramener un peu de sérénité dans un club qui en a besoin.