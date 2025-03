Magic Fans et Green Angels s'unissent et font trembler le ministre

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques jours, la dissolution des Magic Fans et des Green Angels est enclenchée par le Ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Mais les groupes concernés ne comptent pas se laisser faire.

L'AS Saint-Etienne est plus que jamais engagée dans la lutte pour le maintien cette saison en Ligue 1. Les Verts espèrent notamment avoir les trois points concernant la rencontre à Montpellier qui s'est en partie jouée dimanche. Le club du Forez gagnait 2 buts à 0 avant que la rencontre ne soit définitivement arrêtée à cause de jets de projectiles sur la pelouse de la Mosson. En attendant d'en savoir plus concernant le match face au MHSC, deux groupes de supporters, les Magic Fans et les Green Angels, ne comptent pas disparaitre sans se battre.

Un avenir incertain mais de l'espoir demeure toujours

LE CHAUDRON NE SE DISSOUT PAS.#TouchePasÀMesKops pic.twitter.com/q7nj94eOrk — Magic Fans 1991 (@MF91Officiel) March 17, 2025

En effet, comme relayé ces dernières heures par Envertencontretous, les Green Angels et les Magic Fans ont appelé au rassemblement le samedi 29 mars prochain à 12h place Jean-Jaurès à Saint-Étienne afin de faire valoir leurs droits. A noter que le 29 mars prochain sera aussi la date de la réception du PSG en Ligue 1 pour le compte de la 27ème journée au stade Geoffroy-Guichard. Il est important de rappeler que les deux groupes de supporters des Verts ont demandé aux futurs participants de ne pas apporter avec eux d'engins explosifs. Cette manifestation se voudra familiale avec pour objectif de rassembler tous les fans de Saint-Etienne, des plus petits aux plus anciens. Depuis quelques jours, les Magic Fans et les Green Angels rappellent qu'une dissolution de leur mouvement aurait des conséquences néfastes pour le futur de l'AS Saint-Etienne. Reste à savoir désormais si ce rassemblement prévu aura les effets escomptés. Il y a de quoi avoir des doutes sur le sujet.