15 ME sur la table, l’ASSE n’avait aucune chance

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Bien partie pour enregistrer la signature de Kosta Nedeljkovic, l’AS Saint-Etienne a vu le Serbe lui échapper. Le latéral droit repéré à Aston Villa s’est finalement engagé avec le RB Leipzig. Aucun regret pour les Verts qui n’avaient pas les moyens de rivaliser avec la formation de Bundesliga.

Tant que rien n’est signé, mieux vaut rester prudent. Un revirement de situation n’est jamais à exclure sur le marché des transferts. Et l’AS Saint-Etienne en a eu la confirmation ce lundi. Le club stéphanois semblait bien parti pour recruter le Serbe Kosta Nedeljkovic. Mais le RB Leipzig est passé par là et tout est tombé à l’eau. L’actuel quatrième de Bundesliga a en effet arraché la signature du latéral droit qui évoluait à Aston Villa. Un coup dur pour les Verts même si la supériorité allemande sur ce dossier n’est pas vraiment une surprise.

Spitzen-Talent verstärkt RB Leipzig!



Kosta #Nedeljkovic wechselt leihweise vom #PremierLeague-Club @AVFCOfficial bis Sommer 2025 zu RB Leipzig. Die beiden Vereine haben sich zudem auf eine Kauf-Option geeinigt.🤝



Bei den Roten Bullen erhält Nedeljkovic die Rückennummer 2⃣1⃣. — RB Leipzig (@RBLeipzig) February 3, 2025

On parle d’un concurrent habitué au haut de tableau dans son championnat, et qui dispute régulièrement la Ligue des Champions. Leipzig peut aussi compter sur le soutien financier de son actionnaire Red Bull qui a contribué à l’arrivée de Kosta Nedeljkovic. D’après le journaliste de Sky Sport Allemagne Philippe Hinze, l’écurie allemande a conclu un prêt avec une option d’achat fixée à 10,5 millions d’euros, plus 4,5 millions d’euros en bonus éventuels. En cas de transfert définitif l’été prochain, l’opération pourrait donc grimper jusqu’à 15 millions d’euros.

L'ASSE aurait pu réussir un joli coup

Nul doute que l’AS Saint-Etienne n’avait pas prévu de monter aussi haut. Dans son histoire, le pensionnaire de Geoffroy-Guichard n’a jamais dépassé les 10 millions d’euros déboursés pour l’attaquant Loïs Diony en 2017. De son côté, Leipzig avait les moyens de miser gros sur le latéral droit de 19 ans qui, malgré son faible temps de jeu chez les Villans (5 apparitions en Premier League cette saison), reste considéré comme un jeune prometteur. Lui qui totalise 6 sélections avec la Serbie.