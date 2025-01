L'ASSE arrache une pépite à l'OM

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Cet hiver, l’AS Saint-Etienne va tenter de se renforcer drastiquement pour éviter une déconvenue majeure et une redescente en Ligue 2. La cellule de recrutement stéphanoise a ciblé plusieurs joueurs, dont un certain Tidiam Gomis.

L’AS Saint-Etienne est en très mauvaise posture. Après un retour en Ligue 1 après deux saisons passées dans son antichambre, puis la vente du club à Kilmer Sports, les supporters stéphanois s’étaient mis à rêver. Finalement, tout cela s’est transformé en cauchemar. L’investissement important placé sur des recrues l’été dernier n’a pas porté ses fruits. Quelques mois plus tard, les Verts végètent dans le bas du classement et occupent l’avant-dernière place du classement des meilleures attaques et meilleures défenses du championnat. Pour combler ces immenses carences, la direction a coché plusieurs noms de joueurs pour le mercato de janvier. Parmi eux, Tidiam Gomis, la pépite du SM Caen.

Sainté veut jouer un sale tour à l’OM

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a tenté de recruter Tidiam Gomis. Le jeune talent du SM Caen fait toujours le bonheur de bon nombre d’observateurs. Selon les informations de Live Foot, c’est désormais au tour de l’AS Saint-Etienne d’entrer dans la danse. Les Verts ont pour ambition de passer à l’action au cours de ce mercato de janvier afin de recruter celui qui a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en Ligue 2 cette saison. Il serait ensuite prêté dans la foulée au SM Caen pour lui permettre de poursuivre sa progression en deuxième division avant de rejoindre le Forez l’été prochain.

Pour rappel, Tidiam Gomis a refusé toutes les offres de prolongation de la part de sa direction. A 18 ans, il s’apprête à se retrouver libre de tout contrat en juin prochain, ce qui ne fera indéniablement pas les affaires du club caennais qui n’a plus d’autres choix que de le vendre cet hiver pour recevoir une indemnité. Sa valeur marchande est aujourd'hui estimée à 3 millions d'euros par le site Transfermarkt. Mais à quelques mois de la fin de son contrat, Gomis pourrait rapporter moins que ça.