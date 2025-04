Match gagné pour l'ASSE, la LFP a tranché ‍!

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

La commission de discipline a décidé ce mercredi soir que le match Montpellier-Saint-Etienne, arrêté en raison de graves incidents à la Mosson, n'allait pas reprendre. Les Verts, qui menaient 2-0, empochent les trois points.

Dans un communiqué, la commission de discipline a dévoilé son verdict suite à l'arrêt du match entre Montpellier et Saint-Etienne il y a deux semaines après un début d'incendie provoqué par les Ultras du MHSC. « Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction. Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce la décision suivante : Le match Montpellier Hérault SC – AS Saint-Étienne ne reprendra pas. Le score acquis sur le terrain au moment de l’interruption est définitivement entériné. Fermeture ferme de la tribune Etang de Thau du Stade de la Mosson jusqu’au 30 juin 2025. La sanction prend effet immédiatement », précise l'instance disciplinaire de la Ligue de Football Professionnel. Une décision qui entérine ou presque la relégation de Montpellier en Ligue 2 et relance l'AS Saint-Etienne dans la course au maintien. Les Verts n'ont en effet plus qu'un point de retard sur Le Havre, barragiste.