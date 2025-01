Ce 2008 qui peut sauver l'ASSE

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Avec les jeunes joueurs de grand talent disponibles dans sa réserve, l’AS Saint-Etienne n’a même pas besoin d’offrir un nouvel attaquant de pointe à Eirik Horneland. L’entraineur stéphanois a déjà la doublure de Lucas Stassin, la pépite qui pourrait sauver le club d'une relégation.

L’AS Saint-Etienne va devoir user d’une magie efficace pour se maintenir définitivement en Ligue 1. Après une première moitié de saison complètement ratée, les Verts ont pris la décision de changer d’entraineur. L’arrivée d’Eirik Horneland en lieu et place d’Olivier Dall’Oglio est prometteuse puisque le contenu des matchs est nettement meilleur qu’avant. Mais d’un point de vue comptable, le club forézien continue de stagner à la place de barragiste. En parallèle, l’ASSE n’est que l’avant-dernière attaque du championnat avec 17 buts marqués. C’est moins que la lanterne rouge montpelliéraine. Pour pallier ces lacunes, la direction pourrait offrir un nouvel attaquant de pointe à Eirik Horneland pour lui permettre d’avoir plus de choix. Toutefois, elle préfère laisser sa chance à un très jeune joueur, Djylian N’Guessan (16 ans). En tout point, il peut devenir la pépite qui sauvera Sainté d'une relégation.

La doublure de Stassin est déjà au club

Comme l’indique Peuple Vert, il ne faut pas aller chercher plus loin que le centre de formation pour trouver un nouvel attaquant de pointe. Le jeune talent Djylian N’Guessan, professionnel depuis novembre 2024 et lié au club jusqu’en juin 2027, pourrait être la solution idoine pour Eirik Horneland. L’entraineur norvégien a déjà fait jouer à trois reprises son jeune attaquant de pointe en Ligue 1, né en août 2008. Il est d’ailleurs rare d’avoir autant de temps de jeu en professionnel à son âge.

Décrit comme un attaquant polyvalent, il peut jouer la doublure de Lucas Stassin. De quoi rassurer la direction qui veut prendre un virage important dans son projet grâce à la formation de jeunes joueurs. Avec la blessure d’Ibrahim Wadji et la suspension de d’Ibrahim Sissoko, N’Guessan a de grandes chances d’obtenir encore un peu plus de temps de jeu. Il ne manque plus que l'ouverture de son compteur pour avoir définitivement une place de luxe dans la rotation.