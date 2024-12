Horneland a secoué l’ASSE, le mercato est lancé

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Eirik Horneland compte sur l’aide de ses dirigeants. Le coach norvégien attend l’arrivée de renforts pour mettre ses idées en place. Des discussions ont donc été entamées avec de potentielles recrues.

Comme on pouvait s’y attendre, Eirik Horneland ne débarque pas sans garanties. Le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne pourra compter sur plusieurs recrues pour la deuxième partie de saison. Lors de la présentation du Norvégien vendredi, Loïc Perrin a en effet annoncé du mouvement pendant le mercato hivernal. Le directeur sportif a reconnu un certain manque d’expérience au sein de l’effectif et surtout la nécessité d’amener des joueurs compatibles avec la philosophie du coach nommé.

Des discussions déjà entamées

« L’idée c’est de renforcer l’équipe avec la fenêtre de mercato qui arrive, ce sera un mercato d’opportunités pour nous, a annoncé Loïc Perrin en conférence de presse. Il y a déjà des discussions qui ont commencé avec certains joueurs. Ce n’est pas interdit que des joueurs expérimentés arrivent même si je trouve qu’on parle énormément d’expérience depuis le début de saison alors que notre effectif n’est pas si jeune que cela. De l’expérience, il y en a à disposition dans notre équipe. »

💬 "On veut une identité claire !"



Découvrez les premiers mots d'Eirik Horneland, le nouvel entraîneur stéphanois, présenté aux côtés d'Huss Fahmy et Loïc Perrin ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 20, 2024

« Sur le mercato, nous avançons. L’idée c’est d’améliorer l’équipe avec des joueurs qui vont permettre à Eirik de dégager une identité propre à sa philosophie de jeu, basée sur l’engagement, a expliqué le directeur sportif des Verts. C’est ce que j’ai pu voir quand j’ai regardé les matchs de son ancien club, il y avait de l’intensité. Je suis persuadé que c’est ce que les supporters stéphanois veulent voir. Pour terminer sur le volet du mercato, le meilleur mercato, c’est aussi d’améliorer les joueurs présents dans l’effectif et ceux recrutés l’été dernier. » Autrement dit, l’objectif de l'AS Saint-Etienne n’est pas de repartir à zéro.