L'ASSE va rester en Ligue 1, il révèle pourquoi

Par Quentin Mallet

Avant-dernier de Ligue 1, Saint-Etienne réalise une saison pour l'instant très compliquée. Pour autant, Jérôme Alonzo estime que les Verts sont les mieux armés par rapport à leur concurrent dans la course au maintien.

Qui l’eût cru ? Après deux années passées en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne se réjouissait de faire son retour dans l’élite tout en changeant de propriétaire. Sous l’égide de Kilmer Group, les Stéphanois réalisait l’été dernier le plus gros marché des transferts de leur histoire – dans le sens des arrivées -, avec plus de 23 millions d’euros dépensés. Malgré tout, la redécouverte de la Ligue 1 est passée du rêve au cauchemar. L’ASSE est aujourd’hui avant-dernière du championnat de France, à huit journées de la fin de la saison. Le tout, en étant la deuxième pire attaque et la deuxième pire défense de L1. La course au maintien est donc bel et bien l’objectif principal d’Eirik Horneland et de ses hommes, lesquels vont devoir lutter contre des équipes qui sont moins armées, selon Jérôme Alonzo, ancien gardien de but des Verts, au moment où l'ASSE attend encore que sa victoire à Montpellier soit officialisée, ou pas.

« Saint-Etienne, ils sont mieux rodés dans l’exercice »

« Qui sera barragiste ? Je regarde beaucoup de match du Havre. Ils sont mieux, mais il faut bien en choisir deux. Il faut savoir ce pourquoi tu joues. Saint-Etienne, malgré le fait qu’ils soient moins forts que Le Havre, ils sont rodés dans l’exercice. Je me détache complètement du cœur. Je trouve que ce que fait Saint-Etienne au niveau du recrutement, c’est complètement catastrophique. Reims, je les mets barragistes ou relégable et mon cœur balance ensuite entre Le Havre et Saint-Etienne. Je vais mettre Le Havre parce qu’il y a beaucoup de secteurs de jeu où ils ne sont pas au niveau », a analysé Jérôme Alonzo sur le plateau de L’Equipe de Greg. L’ancien gardien de Sainté est plutôt optimiste quant au sort de son ancienne équipe et voit plutôt Le Havre et Reims faillir dans la course au maintien, le Peuple Vert appréciera.