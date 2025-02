L'ASSE en galère, il n'a pas signé pour ça

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Prêté par Sunderland à l’ASSE l’été dernier, Pierre Ekwah ne s’attendait pas à vivre une saison aussi difficile dans le Forez et il ne s’en cache pas.

16e de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne réalise une saison bien plus difficile que ce qu’espéraient les nouveaux propriétaires. Les Verts l’ont bien compris, ils vont devoir lutter jusqu’à la dernière journée s’ils veulent arracher leur maintien en Ligue 1 pour la saison prochaine. Un objectif que les dirigeants stéphanois pensaient plus simples à atteindre, surtout après avoir lâché plus de 20 millions d’euros sur le marché des transferts il y a six mois. Chez les joueurs, on imaginait aussi vivre une saison bien plus aisée. Interrogé par le média camerounais Allez les Lions, le milieu de terrain stéphanois Pierre Ekwah a estimé que selon lui, Saint-Etienne n’était pas à sa place au classement et qu’il était urgent de redresser la barre afin de coller aux ambitions du club, qui souhaite pérenniser sa place en Ligue 1 avant de nourrir de plus gros objectifs.

🔙 Avec les Verts la semaine dernière 👀



🎬 Votre nouvel Inside Match Week est dispo ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 26, 2025

« C’est la première fois que je suis dans une situation comme ça donc c’est sûr que je suis en plein apprentissage, c’est ma première saison dans l’élite. De mon point de vue, il faut redoubler d’efforts, il faut faire des choses qu’on n’a pas faite car justement si on est dans cette situation c’est qu’on n'en fait pas assez » estime le milieu de terrain stéphanois, titulaire indiscutable d’Eirik Horneland à l’ASSE, avant de poursuivre.

L'ASSE n'est pas à sa place selon Ekwah

« Il faut surtout se remettre en question à tous les entraînements, il faut se donner à fond et aller chercher ce truc en plus parce que ce n'est pas une situation dans laquelle on est censés être. L’objectif est surtout de maintenir le club, de sortir de cette situation compliquée, le personnel, je le mets vraiment sur le côté. Tout ce que je peux me dire c’est élever mon niveau de jeu, être meilleur, rendre mieux service à mes coéquipiers et aller chercher ce que je n’ai pas encore fait ou ce que je n’ai pas montré à l’heure d’aujourd’hui ». Reste à concrétiser les paroles en actes et à aller chercher cet objectif même si la mission s’annonce laborieuse au vu des dernières prestations de l’ASSE.