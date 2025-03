MHSC-ASSE ‍: Le héros stéphanois craint l'arnaque

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Au moment de l’interruption du match entre Montpellier et Saint-Etienne, dimanche à la Mosson, les Verts menaient 2-0. Lucas Stassin, auteur du doublé pour l’ASSE, s'inquiète pour la suite qui va être donnée à cette affaire.

Dimanche 16 mars dernier, Montpellier recevait l’AS Saint-Etienne dans le cadre d’un match des plus importants pour la suite de la saison. Dans un contexte de tensions entre joueurs et supporters du MHSC, la rencontre a rapidement tourné au vinaigre à l’heure de jeu. À ce moment-là, l’ASSE menait de deux buts. De graves incidents se sont produits en tribunes, dont l’origine provenait d’un groupe de supporters montpelliérains. La rencontre a d’abord été interrompue par François Letexier, avant d’être arrêtée définitivement. Sauf que depuis, c’est le flou. Aucune décision officielle n’a encore été prise et les deux équipes ne savent pas encore si elles rejoueront ou non. Une situation qui inquiète forcément l’effectif stéphanois, dont Lucas Stassin, qui pensait avoir donné un avantage décisif aux Verts.

« Reprendre le match depuis le début ? Je ne l’espère pas »

L'ASSE refuse de rejouer contre Montpellier https://t.co/p9nttNOjS6 — Foot01.com (@Foot01_com) March 20, 2025

« On est contents, mais on est aussi un peu inquiets par rapport à la décision qu'ils vont prendre. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Pour l'instant, on est reparti de Montpellier avec la victoire et on verra comment ça se passe. (...) On savait un peu que c'était chaud entre les supporters et les joueurs, on a mis le deux buts à zéro et ils ont arrêté le match. On pensait qu'on allait reprendre, mais ils ont arrêté définitivement. Je comprendrais qu'on reprenne à la 57ᵉ minute et qu'on continue ce match. Reprendre le match depuis le début ? Non ça je ne pense pas qu'ils vont le faire, je ne l'espère pas en tout cas parce que ce serait quand même un gros avantage pour eux », a déclaré Lucas Stassin au micro d'EVECT après la séance d’entrainement.

Si le match entre Montpellier et Saint-Etienne devait être recommencé depuis le début, cela serait un très gros coup dur pour les Verts. Mais au regard de la jurisprudence que cela pourrait ouvrir, il y a peu de chances que les institutions prennent une telle décision. En attendant, le flou est toujours là.