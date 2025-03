L'ASSE exige ses trois points avant de recevoir le PSG

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne est désormais dans l'attente de la décision de la LFP concernant le match à Montpellier. Une réponse est espérée avant la reprise du championnat...contre le PSG.

Depuis dimanche après-midi, le classement de Ligue 1 est faussé puisque deux équipes, Montpellier et Saint-Etienne, ont un match en moins. Cette rencontre, c'est évidemment le duel entre les deux derniers du classement, qui s'est achevé suite au chaos provoqué par les supporters de Montpellier. Tandis que le club héraultais organise ce mardi une réunion afin de savoir quel sera l'avenir de Jean-Louis Gasset, les dirigeants stéphanois sont restés silencieux dans l'attente des premières communications officielles de la Ligue de Football Professionne. A l'occasion du podcast 100% Sainté, sur Ici Saint-Etienne Loire, nos confrères ont fait le point sur la situation du dossier, et ils avouent que si les Verts sont plutôt optimistes, l'incertitude existe encore, alors que l'AS Saint-Etienne souhaite que le dossier soit réglé avant la réception du PSG à Geoffroy-Guichard le samedi 29 mars après la trêve internationale.

L'ASSE doit patienter, mais pas trop

MHSC-ASSE rejoué, les Verts ont une peur terrible https://t.co/JchaZA93OW — Foot01.com (@Foot01_com) March 18, 2025

Et nos confrères de la radio locale stéphanois de reconnaître que le board des Verts espère surtout qu'une décision sera prise rapidement. « Le problème, c'est que désormais, on est dans l’attente de la décision de la commission de discipline, et on ne sait pas de quel côté la pièce va tomber. Si pour tout le monde, c’est ultra-logique que le match soit donné gagnant à l’AS Saint-Etienne d’une manière ou d’une autre, c'est-à-dire sur tapis vert ou en entérinant le résultat à 0-2, et bien il n’y a tout de même pas la certitude que c’est la décision qui va être prise. Je ne vais pas dire qu’on tremble un peu, mais il y a un monde qui existe, et qui n’est pas majoritaire, où ce match n’est pas tout à fait terminé. Cela va être tranché dans la quinzaine, mais on ne sait rien », confient les journalistes de 100% Sainté. Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP va se pencher sur le dossier et faire des annonces, mais délicat de connaître lesquelles.