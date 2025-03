Larsonneur sans pitié avec l’ASSE, il vide son casier

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Avec 56 buts encaissés, Gautier Larsonneur vit une saison galère et pourtant, le gardien de l’ASSE est l’un des joueurs les plus utilisés de son équipe. La preuve, il pourrait rester en Ligue 1, même en cas de descente des Verts.

17e de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne vit une saison très difficile à laquelle ne s’attendaient sans doute pas les nouveaux propriétaires. Kilmer Sport a investi plus de 20 millions d’euros l’été dernier et s’imaginait plutôt assurer un maintien tranquille dans l’élite, il n’en est rien. A dix journées de la fin, la situation est précaire pour l’ASSE, virtuellement relégué et qui va devoir réaliser une fin de saison énorme pour rattraper son retard sur Le Havre voire sur Reims et ainsi sortir de la zone rouge. Pour atteindre cet objectif, Eirik Horneland va s’appuyer sur son capitaine Gautier Larsonneur. Malgré les 56 buts encaissés en 24 matchs, l’ancien portier de Brest est l’un des rares joueurs au niveau de la Ligue 1 dans le Forez au contraire d’un bon nombre de ses coéquipiers.

L'ASSE, une défaite et c'est la Ligue 2 https://t.co/MZarnhKvh9 — Foot01.com (@Foot01_com) March 5, 2025

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si son départ est d’ores et déjà évoqué en cas de descente de l’ASSE en Ligue 2. Pour le média Foot-sur7, il ne fait aucun doute que Gautier Larsonneur quittera les Verts en cas de relégation afin de rebondir dans un club de Ligue 1. « Le gardien, sous contrat jusqu’en 2026 et valorisé à 3,5 M€, ne manquera pas de prétendants en Ligue 1 » explique le média, pour qui Gautier Larsonneur n’a plus rien à faire au deuxième échelon du football français au vu de son expérience et de son niveau. Avec 143 matchs de Ligue 1 au compteur, le natif de Saint-Renan fait effectivement partie des joueurs de l’ASSE qui aspirent à jouer au plus haut niveau national et qui ne toléreraient donc pas une descente. Reste tout de même à voir si Gautier Larsonneur aura des offres pour être numéro un en Ligue 1 la saison prochaine, ce qui n’est pas une certitude absolue.