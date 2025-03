L'ASSE prépare un énorme mercato

Dans : ASSE.

Si la survie de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 est en jeu sportivement, la direction stéphanoise aura bien d’autres soucis à régler lors du prochain mercato estival. Un tiers de l’effectif sera en fin de contrat en juin prochain, un autre tiers en 2026.

Les données statistiques sur le contexte contractuel à l’AS Saint-Etienne sont édifiantes. Le club mythique du championnat de France est face à des problèmes majeurs cette saison. De retour dans l’élite du football français l'été dernier, le club forézien marque les esprits pour bien d’autres raisons cette saison. Deuxième pire attaque et deuxième pire défense de Ligue 1 cette saison, Sainté doit clairement régler des problèmes majeurs dans son effectif. Et ça tombe bien pour la direction puisque plus de 73% de celui-ci ne sera potentiellement plus là à l’issue de la saison 2025-2026. Un très grand chamboulement est donc à prévoir au sein du club.

Saint-Etienne, l’instabilité à son paroxysme

⚓️ Un très gros chantier arrive au Havre...

⚠️ Brest, Montpellier, Nantes et Angers vont également avoir des choix à faire

🥨 La stratégie BlueCo de Strasbourg bien mis en évidence

⚖️ Paris, Monaco et Reims sont les plus sereines par rapport aux FDC pic.twitter.com/9oDZ9IIWDW — Data'Scout (@datascout_) March 13, 2025

Dans un long fil publié sur X, le compte DataScout a dévoilé des données statistiques sur les effectifs des clubs de Ligue 1. On y apprend, en substance, que 35% des joueurs professionnels de Saint-Etienne seront en fin de contrat en juin prochain. Le chantier qui se profile cet été ne s’arrête d’ailleurs pas à trouver des solutions pour ces joueurs-là. En effet, 38 autres % de l’effectif stéphanois sera en fin de contrat en juin 2026. Il est bien connu que les clubs sont particulièrement attentifs aux joueurs à qui il ne reste qu’un an de contrat lors des mercatos estivaux car ces derniers doivent généralement être vendus ou prolongés. Dans tous les cas, un gros travail s’impose.

Autre statistique importante qui montre que les dirigeants de Saint-Etienne vont devoir s’atteler à la tâche très rapidement : les 19 joueurs concernés par l’instabilité contractuelle évoquées ci-dessus occupent 69% de la masse salariale globale. En bref, Kilmer Group va devoir s’occuper d’un très grand nombre de dossiers cet été. Que Saint-Etienne se maintienne en Ligue 1 ou descende en Ligue 2.