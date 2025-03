Bruno Retailleau annonce une très mauvaise nouvelle à l'ASSE

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L'ASSE pourrait perdre dans les deux prochaines semaines ses deux principaux groupes de supporters. La mobilisation vécue ce samedi n'a absolument pas changé la position de Bruno Retailleau.

Menacés de dissolution par le gouvernement français, les deux principaux groupes de supporters ont effectué un véritable tour de force dans le cadre de la réception du PSG ce samedi soir. Manifestation en dehors du stade, grosse mobilisation à l’intérieur, et bien évidemment fumigènes et chants revendicatifs, tout l’arsenal a été sorti. Ils peuvent compter sur le soutien de leur direction et des joueurs, qui ne veulent pas voir les deux principaux kops de Geoffroy-Guichard disparaitre. La mobilisation est totale, mais cela n’émeut pas le moins du monde Bruno Retailleau, le ministre de l’intérieur à l’origine de cette volonté d’épurer le football français de ses supporters les plus violents. Ainsi, l’homme politique a confirmé que les deux groupes stéphanois, ainsi que celui du Paris FC de la Légion X, étaient bien ciblés en raison de nombreux débordements, qui coûtent cher en argent, en mobilisation des forces de l’ordre, et en sécurisation des stades concernés.

Trois groupes visés, en attendant les autres

Dans un communiqué musclé avec de nombreux chiffres à l’appui, le ministère de l’intérieur a dénoncé « l’explosion de la violence » dans les stades, confirmant au passage qu’il fallait s’attaquer aux groupes les plus dangereux sans tarder. « Le phénomène des violences dans le football ne cesse de prendre l’ampleur et nécessite la mobilisation croissante des forces de sécurité intérieure :

au cours de la saison 2023-2024, ce sont ainsi 47 812 fonctionnaires de police qui ont été déployés pour la sécurisation des rencontres de football (+ 6 % par rapport à la saison précédente) ;

en 6 ans, le nombre d’heures fonctionnaires consacrées à cette mission a augmenté de 86% ;

enfin, 30% des unités de forces mobiles, notamment des CRS, sont engagées chaque week-end pour assurer la sécurisation de matchs de football.

Cette mobilisation des forces de l’ordre se fait nécessairement au détriment d’autres missions plus prioritaires, telles que la lutte contre la criminalité organisée ou contre la délinquance du quotidien qui empoisonne la vie de nos concitoyens. Parce que des voyous prennent les stades de football pour des rings, ce sont les citoyens qui en pâtissent. C’est pour cette raison, qu’en application de l’article L. 332-18 du code du sport, le ministère de l’Intérieur a décidé de saisir la commission nationale consultative de prévention lors des manifestations sportives afin d’engager des procédures de dissolution à l’encontre de trois groupes de supporters violents, les Magic Fans et les Green Angels, « supporters » de l’AS Saint-Etienne, et Légion X, « supporters » du Paris FC. D’autres procédures sont en cours d’instruction concernant d’autres clubs en France », a fait savoir le gouvernement français, pour qui cette démonstration de force des supporters ne change absolument rien à la menace qui plane sur les deux groupes de supporters des Verts et celui du Paris FC.