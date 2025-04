ASSE ‍: Les Ultras sauvés, les Verts réagissent

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

En réponse à la décision du Ministère de l'Intérieur, qui n'a finalement pas demandé la dissolution immédiate des Green Angels et des Magic Fans, l'AS Saint-Etienne a publié un communiqué confirmant son intention d'apaiser les choses dans ses tribunes.

« L’AS Saint-Étienne salue la décision du ministre de l'Intérieur, après avoir entendu l’avis de la commission consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, d’ouvrir un dialogue permettant d’imaginer, ensemble, des solutions efficaces sur le long terme pour éliminer la violence et les discriminations des stades, tout en préservant le rôle clé joué par les groupes de supporters dans l’animation des tribunes et la vie sociale de sa ville. Comme ses dirigeants l’affirment depuis l’ouverture de cette procédure, seul un travail de fond impliquant toutes les parties prenantes peut permettre d’obtenir des résultats tangibles et sur le long terme. Le club réaffirme son engagement total pour lutter contre toute forme de violence et de discrimination, ainsi que sa volonté de jouer pleinement son rôle dans ce travail qui s’ouvre aujourd’hui. Ses dirigeants se réjouissent de rencontrer prochainement les ministres de l’Intérieur et des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, et de travailler ensemble avec cette ambition partagée », indiqué l'AS Saint-Etienne.